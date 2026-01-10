Cuarto clásico consecutivo en la final de la Supercopa de España, con el Barcelona favorito ante el Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo a partir de las 20:00 horas peninsulares en Yeda (Arabia Saudí) en la final de la Supercopa de España 2026. Será la cuarta final consecutiva que sea un clásico de la liga española, con alternancia y ventaja por 2-1 para el Barça.

Dicha alternancia marca que el ganador este domingo debería ser el Madrid, que también viene de vencer en el último clásico de la presente liga, disputado en octubre en el Santiago Bernabéu (2-1).

Sin embargo, entonces acudían en dinámicas muy distintas a las de ahora. El conjunto blanco afianzaba su liderato tras esa victoria, pero desde entonces la racha dio la vuelta y es ahora el Barça el que domina en liga con el Madrid tratando de darle alcance.

Los malos resultados del Madrid pusieron en entredicho la continuidad de Xabi Alonso en el banquillo. Cada partido se convirtió en un ultimátum para el tolosarra desde finales de noviembre. El técnico se ha mantenido en la cuerda floja a duras penas, porque el juego del equipo no convencía ni en las victorias y el rendimiento de algunos jugadores dejaba mucho que desear.

El técnico del Madrid forzó el jueves con Rüdiger a pesar de los problemas de rodilla del alemán y este acabó la semifinal tocado, al igual que Raúl Asencio y el brasileño Rodrygo. Un Dani Carvajal recién recuperado se pasó todo el partido en el banquillo, mientras Valverde se multiplicaba en el lateral derecho siendo el mejor del equipo.

Ante la cantidad de bajas en defensa, Alonso deberá volver a confiar en Dean Huijsen, quien sigue lejos del estado de forma que le llevó a ser convocado con la selección absoluta. En el centro del campo se echa en falta un organizador, porque Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga sólo ofrecen músculo.

El turco Arda Güler, que parecía haberse hecho con la titularidad a principio de la temporada, y Dani Ceballos sólo cuentan actualmente para las segundas partes. Mientras, Jude Bellingham juega la mayor parte de los minutos ofreciendo sacrificio y entrega, nada más.

Lo más preocupante es el estado de forma de Vinicius, que últimamente es más noticia por sus salidas de tono que por sus actuaciones. No marca desde el doblete contra el Villarreal en la jornada ocho de liga. Sólo lleva cinco tantos esta temporada.