Xabi Alonso, sobre Mbappé: ''No somos kamikazes, es un riesgo controlado"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, vivirá otro examen a su trabajo en la final de la Supercopa de España de este domingo contra el FC Barcelona, aunque, a pesar de esto, no se imagina ganar como una “liberación” para él.

“Para mí sería un alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación”, comentó en rueda de prensa.

Alonso habló sobre la presencia de Kylian Mbappé en la final, asegurando que la decisión final la tomarán el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir el riesgo. El momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado”, aseguró.

Sobre la final, el técnico tolosarra habló de un "partido especial". “Tenemos la oportunidad de jugar la final. Queríamos estar aquí. Mañana es importante el aspecto emocional. La final hay que saber competir y estamos preparados para mañana”, declaró.

Una final para la que no coincidió con el favoritismo del Barça en la previa. “Es fútbol. Puede pasar de todo. Nos preparamos para ganar el partido, no tenemos ninguna duda de que podemos ganar”, comentó al ser cuestionado por ello.

Xabi Alonso también aseguró que tanto él como su cuerpo técnico están “muy conectados” con los jugadores. “Todos los proyectos van evolucionando con el tiempo. Y siento que este proyecto, con cuatro meses y poco sin contar el Mundial, estamos evolucionando en lo futbolístico y en lo emocional. Y en el sentimiento de equipo. Nos sentimos muy conectados con los jugadores. Y estos partidos, con esta trascendencia, puede tener un gran impacto para lo que queda. No va a ser decisivo, pero sí importante”, explicó.

Uno de esos futbolistas con los que ha de conectar es Vinícius Junior, quien encadena 16 partidos consecutivos sin marcar. Por ello, explicó cómo gestiona esta mala racha con el jugador.

“Cada jugador es diferente. Y cada momento. Hay que tener inteligencia emocional. A Vini hay que tocarle, saber estar cerca suyo. Todos los compañeros y el cuerpo técnico sabemos estar cerca. Volverá a jugar a su mejor nivel, a disfrutar y a ser decisivo. Mañana le necesitamos”, aseguró.

“El clásico puede ser un buen escenario. Vini, históricamente, ha sido decisivo en finales y mañana se presenta un partido grande. Ojalá podamos ver a Vinicius sonreír y tener esa alegría”, añadió.

Además, alabó a Lamine Yamal, estrella del Barça. “Lamine no lo voy a descubrir yo. La edad que tiene y el nivel que ha dado es fantástico. Es un jugador diferente, pero no condiciona la preparación. Es un jugador desequilibrante, pero el planteamiento es el mismo”,