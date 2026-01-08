David Villa, a TVE: "Lo de Ferran es mérito propio, se lo ha currado mucho"

David Villa sabe lo que es ganar una Supercopa de España, entre otros títulos, por eso ha sido elegido como uno de los embajadores del torneo en Arabia Saudí. Pero el 'Guaje' no pudo disfrutar con la victoria de este miércoles de su ex equipo, el FC Barcelona, que le endosó un 5-0 al Athletic Club. "No pude verlo, iba en el avión". Pero, como reconoce a TVE, sí que puede analizar la actualidad del equipo y, sobre todo, de uno de los futbolistas más en forma, Ferran Torres: "Estoy muy contento por él, se lo ha currado mucho".

De delantero a delantero, Villa se rinde ante el estado de forma de Torres: "Es un chico que aprecio mucho, que se lo ha currado mucho y que está recogiendo ahora sus frutos de un gran trabajo. Él es el 'culpable' de lo que le está pasando, es el que se lo curra y toda la gente que tiene alrededor, como sus entrenadores, y obviamente sus compañeros".

El asturiano afirma que el papel de Torres es importante tanto para el Barcelona como para la selección, que en este año 2026 tiene el gran reto del Mundial. Como integrante de la selección española campeona en 2010, Villa confía en el rendimiento de la nueva generación, pero al mismo tiempo se muestra cauto.

"Creo que están preparados de sobra como para que yo les diga nada. Pero es lo de siempre, al final en un Mundial no sólo hay que ser el mejor, sino tener constancia, porque un día malo te envía para casa. Confío en que tengan esa sabiduría, aparte del fútbol que nos demuestran en cada partido que hacen".

El 'Guaje' pone el ejemplo de los anfitriones de la Supercopa, Arabia Saudí, recordando que en fase de grupos del pasado Mundial de Catar en 2022 ganaron a Argentina, que a la postre fue la campeona: "Si no pones todo lo que tienes que poner en ese partido, si te confías y el rival está a un buen nivel, cualquiera te puede ganar".

El formato de la Supercopa en Arabia, que tanto ha dado que hablar, encuentra en Villa a un defensor. Ganador de tres títulos, uno con el Zaragoza y dos con el Barça, el asturiano considera el formato actual "súper apasionante, con una semifinal y una final. No he tenido la suerte de poder jugarla así, pero desde fuera se ve muy bonita".

Y si se habla de Supercopas, el Barça es el gran dominador histórico y también de los últimos años. Muestra fue el 5-0 al Athletic en la semifinal: "No es una casualidad este partido, ya vienen haciendo las cosas muy bien los últimos partidos, creo que son nueve seguidos ganando. Es un torneo muy importante para cualquier equipo y en los últimos años se le está dando muy bien al Barça".