La Supercopa examina a Real Madrid y Atlético en un derbi con dudas y oportunidades

Alineación probable: Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill o Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke o Cardoso, Barrios o Gallagher, Baena; Julián Alvarez y Sorloth o Griezmann. Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius. Hora: 20:00 horas. Estadio: Al Jawhara -"La Joya Radiante", en castellano. (Yeda, Arabia Saudí).

Sin Kylian Mbappé en el bando merengue, y sin Pablo Barrios y la incógnita del rendimiento de Julián Álvarez, en el colchonero, Real Madrid y Atlético afrontan las semifinales de la Supercopa de España con la duda de Xabi Alonso sobre la posible titularidad de Gonzalo en el ataque tras su exhibición ante el Betis, y la versión que ponga sobre el césped un Simeone que tiene tomada la medida al equipo rival.

El pasado 27 de septiembre, el Atlético goleaba al Madrid (5-2) en el Metropolitano con un Julián Álvarez estelar que cortaba una racha ganadora de los blancos y dejaba las primeras dudas en un Xabi Alonso que ha ido encajando los vaivenes de una temporada convulsa con mejores resultados que juego, pero lejos de la versión que se espera de un equipo es favorito en todas las competiciones que disputa.

Tampoco llega muy sobrado de confianza el Atlético de Madrid, a once puntos del Barça y a siete del Real Madrid en la Liga, el equipo colchonero no pasó del empate en su visita a la Real Sociedad el pasado domingo, y tiene ante sí una nueva oportunidad de reivindicarse ante el eterno rival.