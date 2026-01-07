La Supercopa examina a Real Madrid y Atlético en un derbi con dudas y oportunidades
- Ambos equipos disputan la segunda semifinal con las bajas de Kylian Mbappé y Pablo Barrios
- Real Madrid - Atlético, Supercopa de España, este jueves a las 20:00 horas en RTVE.es
Alineación probable:
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill o Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke o Cardoso, Barrios o Gallagher, Baena; Julián Alvarez y Sorloth o Griezmann.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.
Hora: 20:00 horas.
Estadio: Al Jawhara -"La Joya Radiante", en castellano. (Yeda, Arabia Saudí).
Sin Kylian Mbappé en el bando merengue, y sin Pablo Barrios y la incógnita del rendimiento de Julián Álvarez, en el colchonero, Real Madrid y Atlético afrontan las semifinales de la Supercopa de España con la duda de Xabi Alonso sobre la posible titularidad de Gonzalo en el ataque tras su exhibición ante el Betis, y la versión que ponga sobre el césped un Simeone que tiene tomada la medida al equipo rival.
El pasado 27 de septiembre, el Atlético goleaba al Madrid (5-2) en el Metropolitano con un Julián Álvarez estelar que cortaba una racha ganadora de los blancos y dejaba las primeras dudas en un Xabi Alonso que ha ido encajando los vaivenes de una temporada convulsa con mejores resultados que juego, pero lejos de la versión que se espera de un equipo es favorito en todas las competiciones que disputa.
Tampoco llega muy sobrado de confianza el Atlético de Madrid, a once puntos del Barça y a siete del Real Madrid en la Liga, el equipo colchonero no pasó del empate en su visita a la Real Sociedad el pasado domingo, y tiene ante sí una nueva oportunidad de reivindicarse ante el eterno rival.
A la espera de la mejor versión de Vinícius y Julián Álvarez
El equipo blanco echará de menos, sin duda, a Kylian Mbappé, quien ha anotado 29 goles de los 57 del Real Madrid esta temporada. Más del 50%. Aunque, eso sí, contra el Betis el pasado sábado, ya sin Mbappé, apareció un sustituto previamente relegado al ostracismo: Gonzalo García. El máximo goleador del Mundial de Clubes -cuatro tantos- vio reducido su rol esta temporada al ser el sustituto de Kylian, lo que le deja con poco margen de minutos. Pero aprovechó su gran oportunidad y marcó un triplete contra el Betis.
En defensa, Antonio Rüdiger es duda en el eje de la defensa por unas molestias en la rodilla y su lugar podría ocuparlo Den Huijsen, quien no jugó el pasado domingo ante el Real Betis.
Gonzalo volverá a ser titular ante el Atlético de Madrid en una delantera en la que Rodrygo, involucrado en cuatro goles -dos goles y dos asistencias- en los últimos cinco partidos, ha resurgido, jugando en banda derecha. La izquierda, para un Vinícius que el sábado se llevó otra pitada del Bernabéu tras su 15º partido sin marcar.
Sin Pablo Barrios, dentro de los 26 jugadores desplazados por Simeone a Yeda, pero con una dolencia muscular sufrida ante la Real Sociedad el pasado domingo, Simeone contemplas las opciones de Marcos Llorente, Connor Gallagher y Johnny Cardoso.
El regreso de José María Giménez es una fortaleza para el Atlético, con Marc Pubill o Robin Le Normand junto al urugurayo, mientras los colchoneros esperan el resurgir de Julián Alvarez, cuyo momento no tiene comparación con el brillo del arranque de temporada, será de nuevo la apuesta en ataque con Alexander Sortloth y Antoine Griezmann a su lado.