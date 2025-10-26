El Real Madrid se venga de los clásicos pasados y afianza su liderato ante el Barcelona (2-1)

El Real Madrid se apunta el primer clásico de la temporada frente al Barcelona con un ajustado 2-1, en partido de la jornada 10 de liga disputado este domingo en el Santiago Bernabéu. El 'pichichi' Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham anotaron los goles de los blancos, mientras que Fermín hizo el de los culés.

El clásico tuvo de todo, pero el final nunca contenta a todos. En este caso se fueron alegres los locales, que ven así rota una racha de cuatro derrotas. El técnico Xabi Alonso iguala a Zidane con un estreno triunfal, puesto que sus antecesores más recientes debutaron perdiendo estos partidos ante el Barça.

Tuvo de todo: polémica arbitral, goles y tángana final. El partido se estropeó con una trifulca entre varios jugadores a raíz de una expulsión de Pedri por segunda amarilla con el partido ya en tiempo añadido. Y empezó con polémica también.

Alonso sorprendió con Camavinga y Tchouameni en el centro del campo, más Bellingham y Güler, los que no podían jugar juntos de inicio, en teoría. Hansi Flick, sancionado y asistido desde el banquillo por Marcus Sorg, dio orden de que saliera el once más esperado, con la presencia de Ferran Torres en punta.

El Bernabéu recibió enardecido a los futbolistas y sus ánimos se vinieron arriba pasando de la euforia a la rabia con dos acciones arbitrales polémicas en los primeros minutos.

Polémica nada más empezar César Soto señaló penalti sobre Vinicius de Lamine Yamal y corrigió su decisión tras consultar el monitor del VAR. Fue el brasileño el que impactó en un intento de disparo sobre la pierna del español. Luego anuló un gol de Mbappé, que había concedido previamente, por fuera de juego del francés; lo era por milímetros, por la repetición e infografía posterior. Y un Madrid enrabietado es peligroso. El conjunto blanco salió a presionar sacrificando un tanto la posesión y ganó la apuesta. En un balón robado en campo del Barça, Bellingham se la filtró a Mbappé y este la cruzó certero ante Szczesny (minuto 22). Y eso que el meta polaco cuajó un gran partido: nueve tiros a puerta del Madrid, nueve paradas, por seis del Barça. Avisó Ferran con un tiro blando, pero el que no perdonó fue Fermín López con su cuarto gol en lo que va de semana (minuto 38), a centro de Rashford, que también está en forma. Pero el que está en forma del Barça es Pedri, que fue quien inició la jugada robando el balón a Güler en su propia frontal. Sin embargo, cinco minutos le duró la alegría al onubense y al resto de su equipo. Vinicius, en una de sus varias internadas por la banda, se fue hasta la línea de fondo y puso un centro que no parecía tener peligro, pero la bajó Militao en el segundo palo y se la puso a Bellingham para empujarla (minuto 43). El central brasileño fue otro que tuvo una actuación destacada en defensa, imperial junto a Huijsen. También Álvaro Carreras, al que le tocó la marca de un Lamine Yamal un tanto desaparecido, un partido algo gris. 01.33 min Marcus Sorg: “No ha sido fácil para Lamine; después de la lesión, necesita ritmo”

El Bernabéu no perdona a Lamine Yamal Mejoró el de Mataró en los segundos 45 minutos, pero acabó pagando el cansancio de los suyos. En la segunda parte el Madrid quiso imponer la misma tónica y el Barça trató de llevar el partido a su terreno, con su ritmo. Pero el marcador no se movió y eso se debió a las paradas salvadoras de Szczesny, la mejor ante un lanzamiento de penalti de Mbappé. También los fuera de juego, bien señalados, hasta dos del Madrid. Fue una segunda parte para dar paso a lo extradeportivo, primero con el enfado monumental de Vinicius al ser cambiado por Rodrygo. Un enfado que fue anticipado por Dani Carvajal, que estaba a punto de salir por una posible lesión de Valverde, pero se tuvo que volver a vestir de largo. El capitán acabó saliendo y fue protagonista en la tángana final. Vinicius siembra la discordia con su gran enfado al ser sustituido en el clásico Mario Vallejo También salieron jugadores de refresco en el Barça, como Araújo intentando el milagro de delantero centro, igual en la jornada anterior frente al Girona. Todos los pitidos del Bernabéu buscaban a Lamine Yamal cada vez que tocaba el balón y, a medida que se acercaba el final del partido, los jugadores del Madrid le recriminaron sus palabras durante la semana en el directo de la Kings League. Fue esa la razón de que se enzarzaran al final y se emborronara un clásico monumental. 00.56 min Frenkie de Jong: "Lo que tenga que hablar Carvajal con Lamine, lo puede hacer por privado"