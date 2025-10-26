El Real Madrid se venga de los clásicos pasados y afianza su liderato ante el Barcelona (2-1)
- Mbappé y Bellingham dejan en casa los tres puntos; Fermín puso la emoción al marcador
- Todos los resúmenes de la jornada 10 de LaLiga EA Sports, en RTVE Play
El Real Madrid se apunta el primer clásico de la temporada frente al Barcelona con un ajustado 2-1, en partido de la jornada 10 de liga disputado este domingo en el Santiago Bernabéu. El 'pichichi' Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham anotaron los goles de los blancos, mientras que Fermín hizo el de los culés.
El clásico tuvo de todo, pero el final nunca contenta a todos. En este caso se fueron alegres los locales, que ven así rota una racha de cuatro derrotas. El técnico Xabi Alonso iguala a Zidane con un estreno triunfal, puesto que sus antecesores más recientes debutaron perdiendo estos partidos ante el Barça.
Tuvo de todo: polémica arbitral, goles y tángana final. El partido se estropeó con una trifulca entre varios jugadores a raíz de una expulsión de Pedri por segunda amarilla con el partido ya en tiempo añadido. Y empezó con polémica también.
Alonso sorprendió con Camavinga y Tchouameni en el centro del campo, más Bellingham y Güler, los que no podían jugar juntos de inicio, en teoría. Hansi Flick, sancionado y asistido desde el banquillo por Marcus Sorg, dio orden de que saliera el once más esperado, con la presencia de Ferran Torres en punta.
El Bernabéu recibió enardecido a los futbolistas y sus ánimos se vinieron arriba pasando de la euforia a la rabia con dos acciones arbitrales polémicas en los primeros minutos.
Polémica nada más empezar
César Soto señaló penalti sobre Vinicius de Lamine Yamal y corrigió su decisión tras consultar el monitor del VAR. Fue el brasileño el que impactó en un intento de disparo sobre la pierna del español. Luego anuló un gol de Mbappé, que había concedido previamente, por fuera de juego del francés; lo era por milímetros, por la repetición e infografía posterior.
Y un Madrid enrabietado es peligroso. El conjunto blanco salió a presionar sacrificando un tanto la posesión y ganó la apuesta. En un balón robado en campo del Barça, Bellingham se la filtró a Mbappé y este la cruzó certero ante Szczesny (minuto 22). Y eso que el meta polaco cuajó un gran partido: nueve tiros a puerta del Madrid, nueve paradas, por seis del Barça.
Avisó Ferran con un tiro blando, pero el que no perdonó fue Fermín López con su cuarto gol en lo que va de semana (minuto 38), a centro de Rashford, que también está en forma. Pero el que está en forma del Barça es Pedri, que fue quien inició la jugada robando el balón a Güler en su propia frontal.
Sin embargo, cinco minutos le duró la alegría al onubense y al resto de su equipo. Vinicius, en una de sus varias internadas por la banda, se fue hasta la línea de fondo y puso un centro que no parecía tener peligro, pero la bajó Militao en el segundo palo y se la puso a Bellingham para empujarla (minuto 43).
El central brasileño fue otro que tuvo una actuación destacada en defensa, imperial junto a Huijsen. También Álvaro Carreras, al que le tocó la marca de un Lamine Yamal un tanto desaparecido, un partido algo gris.
El Bernabéu no perdona a Lamine Yamal
Mejoró el de Mataró en los segundos 45 minutos, pero acabó pagando el cansancio de los suyos. En la segunda parte el Madrid quiso imponer la misma tónica y el Barça trató de llevar el partido a su terreno, con su ritmo. Pero el marcador no se movió y eso se debió a las paradas salvadoras de Szczesny, la mejor ante un lanzamiento de penalti de Mbappé. También los fuera de juego, bien señalados, hasta dos del Madrid.
Fue una segunda parte para dar paso a lo extradeportivo, primero con el enfado monumental de Vinicius al ser cambiado por Rodrygo. Un enfado que fue anticipado por Dani Carvajal, que estaba a punto de salir por una posible lesión de Valverde, pero se tuvo que volver a vestir de largo. El capitán acabó saliendo y fue protagonista en la tángana final.
También salieron jugadores de refresco en el Barça, como Araújo intentando el milagro de delantero centro, igual en la jornada anterior frente al Girona.
Todos los pitidos del Bernabéu buscaban a Lamine Yamal cada vez que tocaba el balón y, a medida que se acercaba el final del partido, los jugadores del Madrid le recriminaron sus palabras durante la semana en el directo de la Kings League. Fue esa la razón de que se enzarzaran al final y se emborronara un clásico monumental.
Resumen | Real Madrid - Barcelona | Liga
Real Madrid
- 2
FC Barcelona
- 1
- 22' Mbappé
- 42' Bellingham
- 38' Fermín
-
14:00
Bienvenidos a la narración del partido de la décima jornada de Liga entre el Real Madrid y el FC Barcelona, en el primer clásico de la temporada. Será la primera vez que Xabi Alonso se enfrente al 'eterno' rival como entrenador, una experiencia que vivió en varais ocasiones como jugador 'merengue'. Por su parte, Flick no podrá estar en el banquillo porque cumple su partido de sanción tras ser expulsado ante el Girona en la pasada jornada liguera.
-
14:10
Conectamos ya con Tablero Deportivo y su programación especial en torno al clásico. Puedes seguirlo en nuestra web RTVE Play, la app o a través de este enlace:
-
14:30
Aprovechamos para dar la bienvenida también a esta cobertura especial a nuestros compañeros de Teledeporte. Empezamos con 'Clásicos populares', un repaso a lo mejor de nuestro archivo, y a partir de las 16:00 con Estudio Estadio en nuestro canal temático. Puedes seguir la retransmisión simultánea por streaming en RTVE Play o encima de estas líneas.
-
14:35
El clásico en números: 261 partidos en total; 105 victorias del Madrid; 104 del Barça; 52 empates; 439 goles para los blancos, por 435 para los azulgrana.
-
14:45
Además del duelo en los banquillos, tenemos el de las estrellas de los equipos, los verdaderos protagonistas. Esta temporada Kylian Mbappé y Lamine Yamal lucen nuevo dorsal y asumen más galones. Dos líderes de '10', frente a frente:
Kylian Mbappé y Lamine Yamal auguran un duelo de '10' en el ataque del clásico Real Madrid - Barcelona
-
14:54
ONCE DEL MADRID
-
14:55
El once del Madrid es: Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé. Se perfila un 4-4-2
-
15:00
Y RESPONDE EL BARÇA
-
15:03
Once del FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; Ferran.
-
15:32
Una de las imágenes que deparan este tipo de encuentros en el Bernabéu es el recibimiento al autobús del equipo en la Plaza de los Sagrados Corazones de Madrid, antes de llegar a la calle Concha Espina. Así ha sido la de este año.
“Una de las imágenes que depara #ElClásico en el Bernabéu es el recibimiento al autobús del @realmadrid en la Plaza de los Sagrados Corazones. Así ha sido la de este año. pic.twitter.com/L4200j6bHo“— Teledeporte (@teledeporte) October 26, 2025
-
15:47
Marcus Sorg, el segundo de Flick, será el que le sustituya por la sanción del técnico alemán. El técnico asistente valora la baja de su compatriota: "Es muy importante, los jugadores confían mucho en él''.
-
16:00
Desde las 14:30 horas hemos visto el repaso a los clásicos en nuestro archivo a través de Conexión Vintage y sus 'Clásicos populares'. A partir de las 16:00 da inicio el especial 'Estudio Estadio' con el marcador al minuto, presentado por Felipe del Campo. Puedes verlo en el enlace o encima de estas líneas:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/deportes-clasico-especial-estudio-estadio/
-
16:14
Saltan los jugadores al terreno de juego cuando suena, no, atrona, el himno renovado del Real Madrid.
-
16:18
COMIENZA EL CLÁSICO EN EL SANTIAGO BERNABÉU
-
1
Ha puesto el balón en juego el Real Madrid.
-
2
Rashford fuerza un saque de esquina después de tres errores defensivos de un Madrid con poca contundencia.
-
2
PENALTI PARA EL REAL MADRID
-
3
Contra del Real Madrid que lanza Valverde, el balón cambia de banda y Vini intenta internarse por la izquierda del área, derribándole Lamine Yamal en la ayuda.
-
4
César Soto va a revisar la jugada en el VAR. En la repetición se ve a Vinicius que parece golpear la pierna de Lamine Yamal en realidad.
-
5
Y lo anula tras la revisión. No hay penalti. En la grada la afición del Madrid coreaba "Negreira".
-
8
Intenta hacer muy arriba la presión el Madrid, pero de momento el Barça consigue salir, no sin dificultad.
-
9
LO INTENTA LAMINE. El '10 del Barça pone su rosca marca de la casa desde fuera, pero se va desviado.
-
12
GOOOL DEL MADRID, GOL DE MBAPPÉ
-
12
Pérdida del Barça en la salida y el balón llega rebotado de Fermín a Mbappé en la frontal, quer no se lo piensa
-
13
César Soto está pidiendo esperar por posible fuera de juego.
-
13
ES FUERA DE JUEGO, GOL ANULADO
-
16
Un Madrid enrabietado incrementa la presión. Pero la posesión es estadísticamente azulgrana.
-
18
Tampoco renuncia a la presión el Barça, que obliga al Madrid a jugar en largo. No tiene ahora mismo sobre el campo Alonso jugadores para pasar de zona con el balón jugado.
-
21
A César Soto Grado le van a protestar hasta los saques de banda ahora.
-
22
GOOOOL DEL MADRID, GOL DE MBAPPÉ
Pero vamos a ver
-
22
Balón filtrado desde la derecha por Bellingham y de nuevo posición muy justa.
-
23
Saca el Barça de centro, es gol.
-
23
Amarilla a Valverde por falta sobre Rashford. Pedía una previa sobre Camavinga.
-
25
Fuerza el córner Bellingham con un disparo desde fuera del área. Los mejores minutos del Madrid.
-
26
Valverde la manda a las nubes desde la frontal. La pegó con su izquierda, la menos buena.
-
29
Lo intenta Mbappé a la media vuelta y Szczesny la manda a córner.
-
30
PARADÓN DE SZCZESNY. Huijsen hace de 'nueve' a centro de Tchouameni y obliga a estiarse al polaco.
-
31
PROVINDENCIAL ERIC para rebañar el balón antes de que remate Mbappé, que se relamía. Lo pasa mal el Barça.
-
33
LA TUVO FERRAN, LA PARA COURTOIS. Jugada pausada del Barça y tanta pausa contagió al delantero valenciano, que tiró flojo.
-
34
Ahora la contra es del Madrid y Szczesny se la para a Vini, que lo intentó de rosca.
-
37
SZCZESNY AHORA A BELLINGHAM. Dispara en inglés duro a centro de Carreras.
-
38
GOOOOL DEL BARÇA, GOL DE FERMÍN
-
38
Se entretuvo Güler en su propio campoy la perdió ante Pedri. La puso Rashford y no perdonó Fermín.
-
40
Camavinga mete la cabeza providencial ante un centro de Pedri en una contra que prometía del Barça.
-
41
QUÉ PARTIDO. Salva Courtois un balón peinado en el córner, sale en tromba el Madrid en contra y Pedri hace un agarrón a Vinicius para frenarlo.
-
42
GOOOOOL DEL MADRID, GOL DE BELLINGHAM
QUÉ PAR-TI-DO
-
42
Centra Vini desde la izquierda muy bombeado, la gana Militao en el segundo palo y la empuja Bellingham.
-
44
Pedían falta sobre Cubarsí en la jugada del gol, pero César Soto dice que el VAR lo da como gol.
-
45
Gol anulado a Mbappé por fuera de juego. Era claro, pero la jugada venía de una filigrana de Vinicius.
-
45+1
Se añadirán seis minutos más.
-
45+5
Lo intenta Ferran a la media vuelta desde la frontal, centrado.
-
17:09
FINAL DE LA PRIMERA PARTE
REAL MADRID 2-1 FC BARCELONA
-
17:14
Hemos visto una primera parte eléctrica del clásico. Van 2-1, pero podían ser más para los dos equipos. Aunque en honor a la verdad, el Madrid ha tenido más ocasiones de las consideradas claras.
La posesión es del Barça (70%), pero el Madrid ha tenido 10 disparos, seis a puerta, por 6-3 de los culés.
-
17:24
Empiezan a salir de vuelta los jugadores, vamos a preparnos para los siguientes 45 minutos.
-
17:25
EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE
-
46
Ha movido el balón el Barça. No hay cambios aún
-
47
Lo intenta Fermín desde la frontal, centrado a las manos de Courtois.
-
47
Se envenena el centro de Vinicius, tocado por Koundé, y lo saca con problemas Szczesny.
-
48
Una ocasión para cada equipo y trabajo para los porteros. Empezamos bien.
-
50
Está revisando el VAR una mano de Eric García, el balón viene rebotado de Bellingham.
-
51
PENALTI: tras la revisión, César Soto decreta que es mano punible.
-
52
SE LO PARA SZCZESNY A MBAPPÉ. No lo tiró mal el francés, es un paradón.
-
53
FERMÍN A LAS MANOS DE COURTOIS. Gana el onubense el pasillo central en una contra 3 para 2, pero dispara centrado.
-
55
Se ha quedado algo frío el Bernabéu con el penalti fallado, pero lo sigue intentando el equipo.
-
57
Amarilla a Huijsen por falta sobre Fermín.
-
59
PERO QUÉ HACES, MILITAO. El central brasileño se pone el disfraz de Vinicius, se la gana a Balde y se planta en el área, pero le entra el vértigo antes de tirar.
-
62
Pita el Bernabéu la larga posesión del Barça. Piden ahora falta sobre Camavinga en el intento de salir a la contra.
-
64
Lo intenta Lamine Yamal desde fuera del área y la manda muy alta. Se duele Fede Valverde y puede forzar el primer cambio el hoy capitán.
-
65
Cambio en el Madrid: entra Brahim por Güler. Se preparaba Carvajal, pero Valverde pide seguir y el lateral vuelve al banquillo algo molesto por el amago.
-
66
Vinicius prueba fortuna como Lamine antes, mismo éxito.
-
68
Gol anulado a Bellingham por fuera de juego previo de Brahim.
-
70
El partido está en un momento de 'impasse' con el Barça tratando de imoner su ritmo. Lamine fuerza un córner.
-
72
Doble cambio en el Madrid: ahora sí se va Valverde por Carvajal. Y se va Vinicius muy enfadado por Rodrygo.
-
74
Cambios en el Barça: entran Ronald Araújo y Marc Casadó por Ferran y Eric García.
-
77
El balón sigue siendo más azulgrana, pero la posesión le ha bajado a un 52%. Los cambios han roto algo el ritmo.
-
79
Vuelve Vinicius de su visita al vestuario, más calmado. Se sienta en el banquillo.
-
80
¡La ha tenido el Madrid! Contra que estrella Mbappé en Araújo y luego Tchouameni en Cubarsí.
-
83
Cambio en el Barça: entra Roony Bardghji por Cubarsí.
-
86
Se duele Camavinga, le tiene que estirar el gemelo su compatriota Tchouameni.
-
87
Los parones le vienen bien al Madrid, pero César Soto se señala el reloj.
-
88
MABPPÉ LA PEGA DESVIADO. Se hace un control orientado el francés para superar a Araújo, pero su tiro cruzado se va fuera.
-
89
SE LE VA LARGO EL CONTROL A KOUNDÉ. Qué pase de Lamine Yamal, pero le sale rebotado del pecho a su compañero.
-
90
Cambio doble en el Madrid: entran Ceballos y Gonzalo por Bellingham y Mbappé, que se lleva la mayor ovación.
-
90
NUEVE MINUTOS DE AÑADIDO
-
90+1
Todavía nos quedará clásico por delante.
-
90+2
Araújo delantero centro, como el día del Girona.
-
90+3
El Barça sigue buscando el gol del empate, pero el cansancio condiciona mucho el juego en ambos equipos.
-
90+5
SZCZESNY SE LA PARA A RODRYGO. Los jugadores de refresco sí le ponen otra marcha. La contra la condujo Brahim.
-
90+6
La tendrá el Barça a balón parado. Tcouameni desvía el tiro de Casadó.
-
90+7
Cambio en el Barça: entra Gerard Martín por Balde.
-
90+8
Piden la segunda amarilla a Pedri por una falta a Camavinga por detrás.
-
90+8
SZCZESNY SE LA PARA A RODRYGO. La tuvo el brasileño de falta.
-
90+9
Amarilla a Fermín. Es la última tentativa del Barça.
-
90+9
Segunda amarilla a Pedri, que llega tarde. Y se lía entre los banquillos, hay mucha tensión. Va la policía a separar.
-
18:21
FINAL DEL PARTIDO, EL MADRID SE LLEVA EL CLÁSICO POR 2-1
-
18:22
Sigue la tensión entre los jugadores, este clásico ha tenido de todo como hemos visto
El resultado es el que es, el Madrid se lleva los tres puntos y aumenta a cinco la ventaja sobre su eterno rival.
-
18:40
Os dejamos con el resumen del partido más arriba. Ha sido un placer, buenas tardes.