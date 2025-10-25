Del día 'D' de Xabi Alonso a la imbatibilidad de un Flick ausente: el clásico pone a prueba a los banquillos

Un clásico es un clásico, da igual en qué momento esté cada equipo. Esta frase se ha convertido en un tópico del fútbol español para no desmerecer un partido cuando Real Madrid o Barça llegan en momentos distintos de competitividad y resultados, pero este año no habrá que utilizarlo en demasía porque los dos llegan pletóricos al duelo que disputarán este domingo a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu.

Será el primer clásico de la temporada y el último del año. Tanto Real Madrid como Barça se batirán en un partido que puede empezar a perfilar por dónde irán los derroteros reales de cada equipo, cuando ambos han comenzado la campaña de manera muy pareja.

Ahora mismo, solo dos puntos separan a ambos en la Liga, con los 'blancos' como líderes con 24 puntos, dos más que los azulgrana. Después de 9 jornadas, el actual líder solo ha perdido ante el Atlético de Madrid, mientras que los hombres de Flick se dejaron un empate ante el Rayo y sufrieron su primera derrota de la temporada ante el Sevilla.

También en la Champions los dos están muy igualados, con el Madrid, de nuevo, con una ligera ventaja sobre su 'eterno' rival. Es uno de los cinco equipos junto a PSG, Bayern, Inter y Arsenal que tienen pleno de victorias en las tres jornadas que van disputadas. Los de Xabi Alonso se impusieron este pasado miércoles a la Juventus (1-0) en otro clásico de Europa.

Tres puntos menos tiene el Barcelona, que suma dos victorias, la última con una tremenda goleada ante el Olympiacos (6-1) y una sola derrota, la cosechada ante el PSG en la segunda jornada (1-2).

Precisamente, Xabi Alonso señaló en la rueda de prensa posterior a enfrentarse a la Juventus que, después de ese clásico europeo, ya tenía puesta toda su atención en preparar el clásico de los clásicos ante el Barcelona, que tiene "señalado en su calendario en rojo".

"Estamos bien, veremos el domingo, pero hemos ido en línea ascendente. El partido del domingo es un clásico que tiene mucho significado por el partido en sí, la clasificación y la repercusión que tiene. Sabemos la trascendencia del partido, le damos importancia porque es un clásico, es demasiado pronto pero tiene peso. Está marcado en rojo en el calendario", aseguraba el tolosarra, que se enfrenta a una auténtica prueba de fuego.

Una prueba de fuego para Xabi Alonso Y aunque intenta restar presión, Xabi sabe que sus buenos números pueden caer en saco roto si este domingo se ve sobrepasado por el Barcelona, como ya le ocurrió a Carlo Ancelotti la temporada pasada, cuando no fue capaz de sacar adelante ninguno de los cuatro partidos que disputó ante el 'eterno' rival -dos de liga, la Supercopa de España y la final de Copa. El clásico pondrá frente al espejo al nuevo entrenador del Real Madrid y a su proyecto. Hasta el momento, Xabi ha tenido tres partidos ante rivales de entidad; ha caído en dos y ha ganado uno con más problemas de los esperados. El exentrenador del Bayer Leverkusen debutó en su nuevo destino en el Mundial de Clubes a finales de la pasada campaña, con equipo aún por hacer y teniendo que incorporar de manera rápida a las caras nuevas de las que disponía en ese momento, alternándolas con los que están y con los que ya no están. El torneo le fue bastante bien a Xabi, con sus altibajos, hasta que la fortuna hizo que se tuviese que medir en las semifinales al 'todopoderoso' PSG y su sucesor en el trono europeo. Los jugadores de Luis Enrique no hicieron prisioneros y le endosaron un 4-0 al Real Madrid, que revivía los fantasmas presentes de una campaña para olvidar. El PSG aprovecha un pésimo arranque del Real Madrid para meterse en la final del Mundial de Clubes goleando Óscar López Canencia Un primer tropiezo que todavía no hizo mella en ese nuevo proyecto que se estaba formado. Demasiado pronto para juzgar algo que estaba por arrancar. Con el verano de por medio y el nuevo plantel ya configurado, Xabi Alonso logró un arranque inmaculado de Liga, con pleno de victorias hasta la jornada seis. En ese momento llegó la segunda cita importante en el arranque de campaña para los futbolistas del tolosarra. El Real Madrid visitaba el Metropolitano para enfrentarse a un Atlético de Madrid que venía necesitado de puntos y buenas sensaciones. El derbi fue otro varapalo para los blancos, tras caer por un contundente 5-2. Xabi Alonso sobre el césped de Valdebebas. AFP Saltaron entonces las alarmas, dos de dos ante rivales de entidad. Pero el equipo supo reponerse y Xabi disolvió las dudas, en parte, gracias al gran momento goleador que está teniendo Mbappé. El francés solo se ha quedado en anotar en dos partidos, ante el Mallorca en Liga y en el último choque ante la Juventus en Champions. Precisamente, el duelo ante la 'becchia signora' ha sido la tercera prueba seria de este Madrid y la ha superado con apuros, pero con un espíritu competitivo que parece estar recuperando. A pesar de que fueron superiores y terminaron ganando por 1-0, los italianos plantearon una dura batalla y tuvieron sus oportunidades para haber arruinado la noche en el coliseo blanco. Cuatro días después, Xabi Alonso afrontará su primer clásico en el banquillo, una situación que ha vivido en multitud de ocasiones como jugador del Real Madrid. Ahora, como míster, tiene una doble presión, acabar con la racha de victorias del Barça en los clásicos, lleva cuatro, y demostrar que su proyecto va en serio.