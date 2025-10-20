Hansi Flick ve "complicada" la situación del Barça y espera recuperar a Ferran y Raphinha para el clásico

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha calificado de “complicada” la situación del equipo y señala que la victoria ante el Girona fue “muy importante” para recuperar su mejor versión, algo que llegará desde un “mejor posicionamiento de los futbolistas” para no conceder espacios al rival.

Además, el germano espera que Ferran Torres y Raphinha puedan estar disponibles para el clásico del próximo sábado, para lo que el club les hará “una resonancia” para tomar una decisión y no correr riesgos, por lo que no estarán este martes ante Olympiacos.

Los fantasmas del noviembre negro de la pasada temporada, que este año se ha adelantado a octubre, no le pone nervioso porque considera que son “situaciones normales” en una temporada y afirma encontrarse “cómodo" en el club y en la ciudad.

El germano valora que Roony Bardghji pueda tener minutos ante el equipo griego, después de los buenos minutos ante el Girona, y cree que la opción de Marcus Rashford como delantero centro gana enteros por las “numerosas bajas” con las que el Barcelona afronta el encuentro de Champions.

Finalmente, con respecto a los cortes de manga tras la celebración del gol de Araújo ante el Girona con el que el Barça logró la victoria, el germano no se siente "orgulloso" del gesto porque no le gusta que le vea su nieto, y lo engloba dentro de una celebración "emocional".