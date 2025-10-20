Hansi Flick ve "complicada" la situación del Barça y espera recuperar a Ferran y Raphinha para el clásico
- El entrenador azulgrana valora la opción de jugar con Marcus Rashford como delantero centro ante Olympiacos
- En directo: Real Madrid - Barcelona , el Clásico de LaLiga minuto a minuto
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha calificado de “complicada” la situación del equipo y señala que la victoria ante el Girona fue “muy importante” para recuperar su mejor versión, algo que llegará desde un “mejor posicionamiento de los futbolistas” para no conceder espacios al rival.
Además, el germano espera que Ferran Torres y Raphinha puedan estar disponibles para el clásico del próximo sábado, para lo que el club les hará “una resonancia” para tomar una decisión y no correr riesgos, por lo que no estarán este martes ante Olympiacos.
Los fantasmas del noviembre negro de la pasada temporada, que este año se ha adelantado a octubre, no le pone nervioso porque considera que son “situaciones normales” en una temporada y afirma encontrarse “cómodo" en el club y en la ciudad.
El germano valora que Roony Bardghji pueda tener minutos ante el equipo griego, después de los buenos minutos ante el Girona, y cree que la opción de Marcus Rashford como delantero centro gana enteros por las “numerosas bajas” con las que el Barcelona afronta el encuentro de Champions.
Finalmente, con respecto a los cortes de manga tras la celebración del gol de Araújo ante el Girona con el que el Barça logró la victoria, el germano no se siente "orgulloso" del gesto porque no le gusta que le vea su nieto, y lo engloba dentro de una celebración "emocional".
Fermín: "Trabajamos para volver a nuestra mejor versión"
El futbolista del FC Barcelona, Fermín López, se siente “un jugador importante”, tanto cuando juega como cuando está en el banquillo y se enfoca en “dar siempre lo mejor”, ya sea desde el centro del campo “y también de extremo y media punta", por lo que está "preparado· para lo que demande el entrenador.
El centrocampista espera un partido “difícil “ante Olympiacos después de la derrota culé ante el PSG en casa en la jornada anterior, en un grupo que no llega “con las mejores sensaciones, pero que se encuentra “muy unido” para tratar de volver a su mejor versión”.
En cuanto a la manera de jugar del equipo, el centrocampista cree que “la fase defensiva forma parte de todas las demarcaciones para recuperar la presión alta" que tanto rédito les dio la temporada pasada, y que este año, no está funcionando a la altura esperada”.
“Después de la lesión me he encontrado muy bien, y estoy preparado físicamente para jugar el tiempo que el míster considere apropiado”, añadió.
Preguntado por Lamine Yamal, cree que el impacto del joven delantero es algo “normal” porque es “el mejor jugador del mundo”, y le ve con mucha “madurez” para gestionar todo lo que sucede a su alrededor.
Finalmente, Fermín ha hablado con “naturalidad” con respecto a los últimos días del mercado de fichajes del pasado mes de agosto y los rumores de su posible marcha, Fermín ha afirmado que “quería estar aquí, y es lo que finalmente ha pasado”.