Hansi Flick, sancionado con un partido: no estará en el clásico del Bernabéu

Hansi Flick no se sentará en el banquillo en el clásico ante el Real Madrid, después de que el Comité de DIsciplina haya acordado un partido de suspensión tras su expulsión ante el Girona por doble amarilla. El FC Barcelona presentó unas alegaciones, argumentando que "los hechos no se corresponden con la redacción del acta del encuentro" y que no han prosperado para que el alemán pudiera dirigir el clásico de este domingo. En el acta del encuentro, sin embargo, no se recogieron los cortes de manga que Flick realizó con el tanto de Ronald Araújo que le daba la victoria al cojunto azulgrana en el minuto 93.

De esta manera, Flick no podrá dirigir el partido de este domingo ante el Real Madrid, después de haber recibido la expulsion ante el Girona con dos amarillas consecutivas. Gil Manzano recogió en su acta que las tarjetas se debieron a "aplaudir una de mis decisiones en forma de protesta" y, la segunda, por "tras haber sido amonestado, realizar un gesto en señal de desaprobación". El técnico justificó su corte de mangas tras el partido: "No iba dirigido a nadie".

01.10 min Flick explica la expulsión que le hará perderse el Clásico y justifica su corte de mangas: "No iba dirigido a nadie"

El técnico alemán llegó a arrepentirse de su comportamiento en la rueda de prensa previa al partido de este martes al Olympiacos, explicando que es más emocional desde que entrena al Barcelona: "Vivo para el club. Estas cosas, cuando me veo en la tele, no me gustan, para ser honesto, y no me gusta que mi nieto me vea así. Igual tengo que cambiar mi comportamiento".