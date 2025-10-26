Kylian Mbappé y Lamine Yamal auguran un duelo de '10' en el ataque del clásico Real Madrid - Barcelona

El primer clásico de LaLiga de la temporada 2025-2026, que se disputa este domingo a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu, no sólo enfrenta a Real Madrid y FC Barcelona. El duelo entre eternos rivales tiene muchos matices. Visto el de los banquillos, toca analizar ahora el de las delanteras, que inevitablemente pasa por Kylian Mbappé y Lamine Yamal como referentes.

El delantero madridista es, indudablemente, el más en forma de esta liga, puesto que es el líder de la clasificación del 'pichichi' con diez goles en nueve partidos, a más de uno por partido. El francés ha aportado, además, dos asistencias, lo que implica estar presente nada menos que en doce de los 20 goles del Madrid.

Su gran estado de forma ha eclipsado a Vinicius, que ha sido suplente en dos de los nueve partidos de liga. El brasileño ha anotado cinco goles y repartido cuatro asistencias, alguna para Mbappé. Pero, sin duda, el que se ha asociado a la perfección con el galo ha sido Arda Güler. El centrocampista turco ha repartido cuatro asistencias -más dos goles- y todas han sido para el 'pichichi'.

Es el líder del Madrid, sin duda, y ha dado un paso adelante respecto a la temporada anterior, la de su estreno. Y eso que no le fue nada mal con 31 goles en 34 partidos, Premio Pichichi en España y Bota de Oro europea. Sin embargo, tiene la 'espina' clavada del Barça, puesto que se quedó sin marcar en el Bernabéu el día del 0-4 -como todos-, pero al mismo tiempo señalado por sus fueras de juego.

Luego sí pudo marcar en los otros tres clásicos, en la final de la Supercopa, la final de la Copa del Rey y el de segunda vuelta de la liga: uno, uno y tres; cinco en total. Pero compartió la misma suerte que todo el Madrid, cuatro derrotas.

Mbappé y Lamine, herederos del '10' Ahora llega a este su quinto clásico con hambre de victoria, ya que de goles anda sobrado. Mbappé tiene ganas de demostrar que el Madrid y la afición no se equivocaron al apostar por él como emblema de presente y futuro, incluso después del plantón de dos temporadas atrás que tanto decepcionó a algunos. El francés heredó el '10' cuando lo dejó libre Luka Modric y eso era todo un mensaje. Una situación parecida en lo del dorsal es la de Lamine Yamal en el Barça. El joven extremo catalán también ha asumido galones esta temporada al vestirse con el '10' que en su día llevara otro emblema del barcelonismo como Leo Messi. El genio de Rocafonda vistió la temporada pasada el '19' y se quedó a un puñado de votos de ganar el Balón de Oro, aunque no le impidió revalidar el Trofeo Kopa. Fue sin duda el jugador más desequilibrante del Barça y, a pesar de su juventud, todo un líder que demostró personalidad. Lo suyo fueron más las asistencias y los regates que los goles. En ese aspecto ha empezado esta temporada con cinco asistencias en otros tantos encuentros y dos goles. Se ha perdido algunos partidos por su pubalgia, la misma por la que tuvo que responder Hansi Flick después de su partido de Champions contra el Olympiacos.