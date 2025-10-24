Así llegan al clásico: el Madrid vacía la enfermería, dudas en el Barcelona y Lamine Yamal lo calienta
- Los blancos recuperan a Huijsen, Carvajal y Arnold, mientras en el Barça se ausentan Koundé y Raphinha
- Real Madrid - FC Barcelona, El Clásico en vivo minuto a minuto
El Real Madrid y FC Barcelona preparan el clásico de LaLiga, primero de la temporada, que se juega este domingo en el Santiago Bernabéu. Unos y otros llegan con distintas sensaciones, compartiendo reciente victoria en Champions. Los blancos recuperan efectivos entre los que estaban lesionados, mientras que los azulgrana siguen con dudas sobre el estado de algunos jugadores. Quien no tiene dudas es Lamine Yamal.
Será el primer duelo en los banquillos entre Xabi Alonso y Hansi Flick, aunque no podrán saludarse en el césped, puesto que el alemán fue sancionado por su corte de mangas en el pasado encuentro frente al Girona. El Barça resolvió 'in extremis' un partido que se le fue complicando, pero entre semana se regaló una goleada frente al Olympiacos griego (6-1).
Por su parte, el Madrid ha sacado adelante sendos partidos por la mínima, en liga frente al Getafe (0-1) y en Champions frente a la Juventus. A pesar de las dificultades, en el bando merengue se acrecienta el optimismo al ver salir a jugadores clave de la enfermería. El lateral derecho vuelve a estar cubierto con el regreso a la actividad grupal del capitán, Dani Carvajal, y el inglés Trent Alexander Arnold. También el joven central Dean Huijsen y el centrocampista Daniel Ceballos, pero sigue fuera Antonio Rüdiger.
Eso en cuanto a estado físico. En lo que se refiere al estado de forma la gran duda para Alonso es la composición del centro del campo. El inglés Jude Bellingham va en trayectoria ascendente, sobre todo después de su partido contra la Juve, donde anotó el gol de la victoria. Se tendrá que ganar el puesto frente al turco Arda Güler, que a pesar de su juventud se va asentando en el equipo encontrando un socio de lujo en el francés Kylian Mbappé: uno asiste y el otro marca.
Con la vuelta de Fede Valverde a la media, dado que ya no será lateral, más la otra duda entre los franceses Tchouameni y Camavinga, la competencia se aprieta bastante en dicha línea, también para Ceballos. Una solución para el técnico vasco sería poner cuatro centrocampistas, lo que trasladaría la competencia a la delantera. En línea de tres ya se sabe que el centro es para Mbappé, dejando a elección de Alonso si Vinicius o Rodrygo por la izquierda, con Mastantuono o Brahim por la derecha.
Lamine Yamal calienta el clásico
El Barça vivió una de cal y otra de arena en el entrenamiento de este viernes con el regreso de Frenkie De Jong y Andreas Christensen, pero en el mismo saltaron las alarmas con Jules Koundé y el capitán, Raphinha Días. Se dan por descartados casi al cien por cien a Ferran Torres, el meta Joan García y el delantero polaco Robert Lewandowski, aunque podría volver antes de lo previsto. Donde no jugará seguro es en el Bernabéu.
En el lado positivo para el Barça está el gran partido que hizo en Champions Fermín López, autor de un triplete. A punto estuvo de igualarlo el inglés Marcus Rashford, que anotó dos. Su aportación llega de manera más que oportuna ante tantas bajas en ataque. Del que nunca se duda es de Pedri, que es quien hace moverse al resto a su son y se fue ovacionado por la afición, una vez más, en el último partido.
En rueda de prensa Flick tuvo que responder a una pregunta sobre el estado de Lamine Yamal, que se perdió el parón de selecciones por una pubalgia. Marcó en Champions, pero su partido dejó dudas. Quien no tiene dudas es el extremo barcelonés, que en una charla con el 'streamer' Ibai Llanos calentó el clásico. En un tono desenfadado llegó a comparar al Madrid con el equipo de Llanos en la Kings League diciendo que igualmente "roban y se quejan".
Luego hizo una apuesta acerca de la celebración en caso de marcar en el Bernabéu, recordando que marcó en la temporada pasada y aprovechando para 'picar' a Llanos, reconocido madridista, con el resultado de 0-4. Lamine se mostró convencido de la victoria de su equipo e, incluso, con la repetición del marcador.