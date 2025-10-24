Así llegan al clásico: el Madrid vacía la enfermería, dudas en el Barcelona y Lamine Yamal lo calienta

El Real Madrid y FC Barcelona preparan el clásico de LaLiga, primero de la temporada, que se juega este domingo en el Santiago Bernabéu. Unos y otros llegan con distintas sensaciones, compartiendo reciente victoria en Champions. Los blancos recuperan efectivos entre los que estaban lesionados, mientras que los azulgrana siguen con dudas sobre el estado de algunos jugadores. Quien no tiene dudas es Lamine Yamal.

Será el primer duelo en los banquillos entre Xabi Alonso y Hansi Flick, aunque no podrán saludarse en el césped, puesto que el alemán fue sancionado por su corte de mangas en el pasado encuentro frente al Girona. El Barça resolvió 'in extremis' un partido que se le fue complicando, pero entre semana se regaló una goleada frente al Olympiacos griego (6-1).

Por su parte, el Madrid ha sacado adelante sendos partidos por la mínima, en liga frente al Getafe (0-1) y en Champions frente a la Juventus. A pesar de las dificultades, en el bando merengue se acrecienta el optimismo al ver salir a jugadores clave de la enfermería. El lateral derecho vuelve a estar cubierto con el regreso a la actividad grupal del capitán, Dani Carvajal, y el inglés Trent Alexander Arnold. También el joven central Dean Huijsen y el centrocampista Daniel Ceballos, pero sigue fuera Antonio Rüdiger.

Eso en cuanto a estado físico. En lo que se refiere al estado de forma la gran duda para Alonso es la composición del centro del campo. El inglés Jude Bellingham va en trayectoria ascendente, sobre todo después de su partido contra la Juve, donde anotó el gol de la victoria. Se tendrá que ganar el puesto frente al turco Arda Güler, que a pesar de su juventud se va asentando en el equipo encontrando un socio de lujo en el francés Kylian Mbappé: uno asiste y el otro marca.

Con la vuelta de Fede Valverde a la media, dado que ya no será lateral, más la otra duda entre los franceses Tchouameni y Camavinga, la competencia se aprieta bastante en dicha línea, también para Ceballos. Una solución para el técnico vasco sería poner cuatro centrocampistas, lo que trasladaría la competencia a la delantera. En línea de tres ya se sabe que el centro es para Mbappé, dejando a elección de Alonso si Vinicius o Rodrygo por la izquierda, con Mastantuono o Brahim por la derecha.