Ya no hay dudas: el mejor Bellingham está de vuelta

Jude Bellingham está de vuelta. El inglés ha necesitado rodaje tras su lesión y cierta adaptación a la idea de Xabi Alonso, pero ya está aquí. El '5' ha respondido con fútbol, sacrificio y goles a aquellos que dudaban de su encaje en el once titular blanco.

Con dos goles y una asistencia, Jude ha sido clave para su equipo en la semana más importante de lo que va de curso. Anotó el tanto decisivo ante la Juventus en Champions y participó directamente en las dos dianas que sirvieron al Real Madrid para ganar al FC Barcelona en el clásico liguero.

Bellingham solventa las dudas tras su lesión con protagonismo en los partidos importantes Jude Bellingham reapareció el pasado 20 de septiembre ante el Espanyol tras recuperarse de la operación en el hombro a la que se sometió en el mes de julio. El inglés se incorporaba al equipo un mes después de que comenzase la temporada y en un momento en el que Xabi Alonso comenzaba a encontrar su centro del campo titular con Tchouaméni, Valverde y Arda Güler. Pese a ello, Xabi apostó por el inglés de inicio en el primer partido clave de la temporada: el derbi ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid cayó estrepitosamente en el Metropolitano y una de las decisiones más criticadas del tolosarra fue la presencia de Jude en el once titular con solo una semana de rodaje. El técnico blanco no se ha dejado llevar por las voces discordantes. Sabe del potencial del inglés y lo ha defendido a capa y espada cada vez que se le ha preguntado por él. "Es cuestión de tiempo que pueda llegar a su mejor nivel", aseguró en la previa del partido ante el Villarreal, hace tres semanas.

El inglés, titular en los partidos seguidos tras no ir con Inglaterra en el parón El exjugador del Borussia Dortmund se quedó en Madrid durante el parón internacional. Thomas Tuchel, seleccionador inglés, decidió no convocar a Bellingham para la ventana de octubre. Jude aprovechó el parón para descansar y sumar entrenamientos en Valdebebas con el objetivo de recuperar su mejor versión de cara a los partidos importantes que tenía por delante el Real Madrid a la vuelta. El parón fue mano de santo. El británico ha sido titular en los tres partidos consecutivos a la ventana internacional y ha mostrado su mejor nivel en ellos, especialmente en los duelos clave ante la Juventus en Champions y el FC Barcelona en liga. Antes del partido ante el Getafe, Xabi Alonso ya avisó: "Está mejor y necesitamos al mejor Jude. Está con ganas de sentirse bien, disfrutar en el campo y ayudar al equipo". ““