El tiempo hoy 11 de diciembre en España: tiempo estable en casi toda la Península y Baleares
- Aunque la llegada de un frente atlántico dejará precipitaciones en el tercio noroeste y el Sistema Central occidental
La estabilidad será la gran protagonista en la Península y Baleares este jueves. Sin embargo, la entrada de un frente atlántico dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y el Sistema Central occidental. También se esperan precipitaciones ocasionales en el golfo de Cádiz, Estrecho y Alborán, y aumento de la nubosidad en Canarias.
La Aemet ha activado el aviso amarillo en Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja por nieblas. Y Galicia por lluvias y fuerte oleaje.
De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, a primeras horas se registrarán nieblas matinales en regiones de ambas mesetas, interior de Galicia, Baleares, entornos de montaña, así como en Ebro y depresiones del nordeste, donde serán más persistentes junto a zonas del norte de Castilla y León con tendencia a la apertura de claros.
Las precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y Sistema Central occidental podrán ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega.
Bajan las máximas en el este y noroeste
Las temperaturas máximas descenderán en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, noroeste peninsular y Canarias. Habrá pocos cambios en Baleares y predominio de los ascensos en el resto.
Mientras, las mínimas registrarán pocos cambios en Baleares, noroeste peninsular y litorales de la fachada oriental, pero descenderán en el resto, con heladas débiles en el Pirineo y entornos de montañas.
En cuanto al viento, predominará de componentes este y sur en la Península y Baleares, serán moderados del sur en Galicia, alto Ebro y puntos del área cantábrica, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales de Galicia. También se prevén intervalos moderados en los litorales de fachada oriental peninsular. Soplará de flojo a moderado del nordeste en Canarias.
