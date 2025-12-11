El tiempo hoy 11 de diciembre en España: tiempo estable en casi toda la Península y Baleares

La estabilidad será la gran protagonista en la Península y Baleares este jueves. Sin embargo, la entrada de un frente atlántico dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y el Sistema Central occidental. También se esperan precipitaciones ocasionales en el golfo de Cádiz, Estrecho y Alborán, y aumento de la nubosidad en Canarias.

La Aemet ha activado el aviso amarillo en Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja por nieblas. Y Galicia por lluvias y fuerte oleaje.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, a primeras horas se registrarán nieblas matinales en regiones de ambas mesetas, interior de Galicia, Baleares, entornos de montaña, así como en Ebro y depresiones del nordeste, donde serán más persistentes junto a zonas del norte de Castilla y León con tendencia a la apertura de claros.

Las precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y Sistema Central occidental podrán ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega.