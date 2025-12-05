Â¿QuÃ© tiempo harÃ¡ en el puente de diciembre? En estos sitios parecerÃ¡ primavera
- El tiempo desapacible de las últimas semanas deja paso a una subida de las temperaturas
- En algunas zonas el tiempo será primaveral, con termómetros por encima de los 20 grados
El tiempo desapacible ha sido predominante en los últimos días: heladas de madrugada, lluvia y nieve, frío sin llegar ni a los 10 grados y con viento provocando una sensación térmica aún menor.
Tras casi dos semanas marcadas por temperaturas anómalamente frías para la época, los próximos días llegan con un cambio de tendencia evidente coincidiendo con el Puente: las temperaturas suben. No solo se normalizarán, sino que en algunas regiones incluso hablaremos de un ambiente plenamente primaveral, con los termómetros subiendo por encima de los 20 grados.
Sábado 6 de diciembre: primavera inesperada en el Día de la Constitución
Durante la jornada del sábado persistirán las lluvias en Galicia, que podrán extenderse de forma más débil e irregular a Asturias, la Meseta Norte y el norte de Extremadura. En el resto del país predominará un ambiente más estable, aunque con bancos de niebla a primeras horas en zonas del valle del Guadalquivir, del Tajo y del Guadiana.
Las temperaturas mínimas subirán en todo el país, especialmente en el noroeste, donde podrán ser entre 4 y 6 grados más altas que en días anteriores.
Las máximas también ascenderán de manera notable, alcanzando alrededor de 25 grados en áreas del Mediterráneo, rozando los 20 grados en el Cantábrico y superando los 15 grados en amplias zonas del interior. Esto supone que en gran parte de España estas temperaturas estén entre 4 y 6 grados por encima de lo normal para la época, tanto de día como de noche.
Domingo 7 de diciembre: en el norte, sin abrigo
El anticiclón irá afianzándose y, salvo por algunas lluvias al oeste de Galicia, dominará un tiempo estable en la mayor parte del país. Esto favorecerá la formación de extensos bancos de niebla a primeras horas, más abundantes que los días anteriores en Extremadura, Castilla-La Mancha, el valle del Guadalquivir y zonas del interior de Cataluña.
El ambiente será soleado en el sureste peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Las mínimas seguirán subiendo ligeramente, mientras que las máximas tenderán a bajar un poco. Aun así, todavía esperamos valores cercanos a los 20 grados en áreas de Andalucía, Extremadura, en gran parte del Mediterráneo y a orillas del Cantábrico.
En Canarias, las temperaturas seguirán muy suaves, con valores cercanos a los 25 grados en las capitales.
Lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción
El lunes continuaremos bajo la influencia de las altas presiones. Se repetirán los bancos de niebla matinales en los principales valles del interior peninsular y también en el interior de Mallorca. Como es habitual, irán disipándose con el avance de la mañana, dando paso a un día de cielos despejados en la mayor parte del país.
La excepción será Galicia, donde se espera más nubosidad, en aumento con el paso de las horas y posibles lluvias en la mitad occidental, sobre todo por la tarde.
En cuanto a las temperaturas, no se prevén grandes cambios, manteniéndose el ambiente suave y estable, con ambiente agradable en las horas centrales del día.
Sin embargo, la madrugada del domingo al lunes podrá ser más fría que las anteriores, aunque todavía sin que se esperen heladas. Posiblemente debido a la estabilidad se den inversiones térmicas, pudiendo tener localmente temperaturas más bajas en zonas de valle que en zonas más elevadas.