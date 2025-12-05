Â¿QuÃ© tiempo harÃ¡ en el puente de diciembre? En estos sitios parecerÃ¡ primavera

El tiempo desapacible ha sido predominante en los últimos días: heladas de madrugada, lluvia y nieve, frío sin llegar ni a los 10 grados y con viento provocando una sensación térmica aún menor.

Tras casi dos semanas marcadas por temperaturas anómalamente frías para la época, los próximos días llegan con un cambio de tendencia evidente coincidiendo con el Puente: las temperaturas suben. No solo se normalizarán, sino que en algunas regiones incluso hablaremos de un ambiente plenamente primaveral, con los termómetros subiendo por encima de los 20 grados.

Sábado 6 de diciembre: primavera inesperada en el Día de la Constitución Durante la jornada del sábado persistirán las lluvias en Galicia, que podrán extenderse de forma más débil e irregular a Asturias, la Meseta Norte y el norte de Extremadura. En el resto del país predominará un ambiente más estable, aunque con bancos de niebla a primeras horas en zonas del valle del Guadalquivir, del Tajo y del Guadiana. Valencia, Alicante y Murcia, candidatas a llegar a los 25 ºC Tiempo RTVE Las temperaturas mínimas subirán en todo el país, especialmente en el noroeste, donde podrán ser entre 4 y 6 grados más altas que en días anteriores. Mapa de temperaturas máximas previstas el sábado 6 de diciembre Tiempo RTVE Las máximas también ascenderán de manera notable, alcanzando alrededor de 25 grados en áreas del Mediterráneo, rozando los 20 grados en el Cantábrico y superando los 15 grados en amplias zonas del interior. Esto supone que en gran parte de España estas temperaturas estén entre 4 y 6 grados por encima de lo normal para la época, tanto de día como de noche.

Domingo 7 de diciembre: en el norte, sin abrigo El anticiclón irá afianzándose y, salvo por algunas lluvias al oeste de Galicia, dominará un tiempo estable en la mayor parte del país. Esto favorecerá la formación de extensos bancos de niebla a primeras horas, más abundantes que los días anteriores en Extremadura, Castilla-La Mancha, el valle del Guadalquivir y zonas del interior de Cataluña. A 20 grados en ciudades como Gijón, Bilbao o San Sebastián El Tiempo RTVE Mapa de temperaturas máximas previstas el domingo 7 de diciembre El Tiempo RTVE El ambiente será soleado en el sureste peninsular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Las mínimas seguirán subiendo ligeramente, mientras que las máximas tenderán a bajar un poco. Aun así, todavía esperamos valores cercanos a los 20 grados en áreas de Andalucía, Extremadura, en gran parte del Mediterráneo y a orillas del Cantábrico. En Canarias, las temperaturas seguirán muy suaves, con valores cercanos a los 25 grados en las capitales.