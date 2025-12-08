El tiempo hoy 8 de diciembre en España: el puente de diciembre termina con estabilidad general salvo en el noroeste

El final del puente de diciembre estará marcado por la estabilidad en la mayor parte del país. Sin embargo, donde sí que habrá que sacar los paraguas en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte debido a la influencia de un frente atlántico. Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica occidental, con posibilidad de que llegue también al oeste del sistema Central.

Si ponemos atención a los avisos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el amarillo en las islas Baleares y Galicia por niebla y fuertes rachas de viento. A partir de la tarde, esta última pasará a naranja por fenómenos costeros con olas olas que podrían llegar hasta los seis metros.

Debido al paso del frente, las nubes bajas seguirán siendo las grandes protagonistas en la vertiente atlántica, interiores del área cantábrica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, aunque con tendencia en general a levantar para quedar poco nuboso.

Se esperan nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, también posibles en litorales del sureste peninsular, y con probabilidad de ser más densas y persistentes en Mallorca y puntos de la meseta Sur. También habrá calima ligera en Canarias, aunque tendiendo a menos.

Mapa con la previsión del tiempo en la península y las islas para el lunes 8 de diciembre. EL TIEMPO / TVE