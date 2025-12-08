El tiempo hoy 8 de diciembre en España: el puente de diciembre termina con estabilidad general salvo en el noroeste
- Hay avisos activos en Galicia y Baleares por niebla, viento y fuerte oleaje
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
El final del puente de diciembre estará marcado por la estabilidad en la mayor parte del país. Sin embargo, donde sí que habrá que sacar los paraguas en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte debido a la influencia de un frente atlántico. Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica occidental, con posibilidad de que llegue también al oeste del sistema Central.
Si ponemos atención a los avisos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el amarillo en las islas Baleares y Galicia por niebla y fuertes rachas de viento. A partir de la tarde, esta última pasará a naranja por fenómenos costeros con olas olas que podrían llegar hasta los seis metros.
Debido al paso del frente, las nubes bajas seguirán siendo las grandes protagonistas en la vertiente atlántica, interiores del área cantábrica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, aunque con tendencia en general a levantar para quedar poco nuboso.
Se esperan nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, también posibles en litorales del sureste peninsular, y con probabilidad de ser más densas y persistentes en Mallorca y puntos de la meseta Sur. También habrá calima ligera en Canarias, aunque tendiendo a menos.
Temperaturas al alza en el mediterráneo y el tercio norte peninsular
Las temperaturas máximas aumentarán en el este de la meseta Sur, Baleares y en la mayor parte del tercio norte y litorales de la fachada oriental peninsulares. Se esperan pocos cambios en el resto.
Salvo algunos ascensos en puntos del sur de Mallorca, norte de Cataluña y litoral de Asturias las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada. Se prevén heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular.
En cuanto al viento, soplará moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y cordillera Cantábrica.
En el resto se espera viento flojo, predominando la componente este en el suroeste peninsular y la oeste en el resto, con intervalos moderados del suroeste en Baleares y litorales del sureste peninsular al principio, y en los del nordeste al final. En las islas Canarias, el viento también soplará flojo de componentes sur y este.
