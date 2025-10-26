Vinicius siembra la discordia con su gran enfado al ser sustituido en el clásico

Inconformista y ¿egoísta? Vinicius Junior, siempre protagonista, ha sembrado la discordia este domingo en el Real Madrid al protestar airadamente su cambio en la segunda parte del clásico.

El encuentro estelar de la 10ª jornada de Liga ha sido, como era de esperar, muy intenso... Y Vinicius ha vuelto a acaparar los focos por sus acciones durante el juego y fuera del mismo.

En la primera mitad, disputada a un ritmo vertiginoso, el Madrid se fue con 2-1 al descanso con una actuación destacada del brasileño, que generó mucho peligro por el flanco izquierdo del ataque blanco. Desde el inicio --de hecho forzó un penalti que luego fue anulado por el VAR a los dos minutos-- hasta el final --cuando ganó la línea de fondo para centrar el balón que acabó con el segundo gol en el 43--.

En la segunda parte, el Barça pasó a dominar el encuentro y Vinicius se quedó en alguna acción descolgado y no mostró la intensidad defensiva que Xabi Alonso exige a todos sus jugadores.

En la segunda ventana de cambios, en el minuto 72, el entrenador del Madrid decidió dar entrada a Carvajal en lugar de un tocado Valverde y a Rodrygo por Vini. Cuando este vio su dorsal en el marcador del cuarto árbitro hizo gestos de incredulidad. "¿Yo?", se preguntaba insistentemente el 7. Y desde ese momento no paró de hablar airadamente y de pedir explicaciones al cuerpo técnico mientras se dirigía al banquillo para darle el relevo a su compatriota.