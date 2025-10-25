Sorg: ''La baja de Flick es muy importante, los jugadores confían mucho en él''

La baja de Hansi Flick, que no podrá dirigir a su equipo desde el banquillo del Bernabéu, tras su expulsión ante el Girona, es "muy importante" y "una desventaja" para el Barça, porque los jugadores "confían en él", según ha comentado este sábado su ayudante, Marcus Sorg, quien lo sustituirá.

"Siempre se le echa de menos a Hansi cuando no está, porque es una parte importante del equipo, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer", ha dicho Sorg, quien también fue el encargado de hablar con los medios en la víspera del partido.

En todo caso, Sorg se ha mostrado "muy orgulloso" por poder estar al frente del banquillo del Barça en un partido como el de mañana, un compromiso que adivina "muy duro" y en el que será determinante "tener el control de la posesión y en la presión".

Sorg confirma la ausencia de Raphinha En cuanto a las bajas, el técnico ayudante ha confirmado la ausencia de Raphinha, mientras que ha puesto en duda la presencia de Jules Kounde y también de Ferran Torres. "Raphinha no está, pero tenemos suficientes jugadores (para sustituirlo), mientras que intentaremos que Ferran esté en el campo, algo que decidiremos mañana (sábado)", ha dicho. Sobre Jules Kounde, que no se entrenó el viernes, pero sí este sábado, Sorg ha comentado que esperan a ver cómo se encuentra el francés tras el entrenamiento. "No tenemos decidido el once aún", ha insistido. Preguntado sobre las declaraciones de Lamine Yamal, que en un entorno distendido aseguró durante una transmisión de la 'Kings League' que el Real Madrid "roba y se queja", Sorg ha quitado hierro a las mismas y ha calificado a su jugador como un futbolista 'top', que "está muy motivado para mañana" y espera que "ojalá pueda hacer un gran partido". No cree que el hecho de que su marcador sea Álvaro Carreras, que la temporada pasada jugó en el Benfica y con el que se midió en tres partidos, sea un inconveniente para Lamine Yamal. "Si recuerdo bien, ganamos los tres partidos con el Benfica", ha agregado. Sorg, que considera que el partido está "al 50%" y que su apuesta es simple: "El que juegue mejor, ganará", ha comentado que con Xabi Alonso, el Real Madrid presiona "muy bien", especialmente en la línea de ataque. "El año pasado (el Barça ganó 0-4), tuvimos una buena transición. Si queremos ganar en el Bernabéu, tenemos que estar juntos, presionar y jugar como un bloque. Si es así, tendremos nuestras oportunidades", ha afirmado.