La redención de Fede Valverde: protagonista del derbi dentro y fuera del campo

"La gente que está en mi círculo sabe lo que luché y trabajé para buscar este gol". Las palabras de Fede Valverde al terminar el partido de semifinales de la Supercopa de España frente al Atlético evidencian la liberación que ha supuesto para el uruguayo el haber sido determinante en un encuentro tan importante.

En una temporada tan complicada para el charrúa, su actuación ante el vecino llega como agua en el desierto tanto para él como para el Real Madrid. Valverde fue uno de los artífices de la clasificación blanca para la final y su trascendencia fue más allá del terreno de juego. El '8' participó en los dos goles de su equipo, se vació durante los 90 minutos y ejerció de capitán fuera del terreno de juego.

Valverde marca su primer gol esta temporada Aunque parezca extraño, su golazo de falta ante el Atlético de Madrid fue el primer tanto de Fede Valverde esta temporada. El uruguayo, acostumbrado a aportar cifras goleadoras notables, aún no se había estrenado en el presente curso. Su reubicación en el lateral derecho ante las bajas de Trent y Carvajal ha alejado al charrúa del área y su aportación hasta ahora había sido nula. Fede estrenó su contador a lo grande, con un lanzamiento de falta que superó a Oblak y puso el 0-1 en el minuto 2. Su influencia en el marcador de la semifinal no se quedó ahí, ya que tras el descanso el charrúa asistió a Rodrygo desde la banda derecha en el segundo gol de los blancos. Valverde también fue protagonista en el ámbito defensivo, vaciándose en el esfuerzo colectivo y ganando cinco duelos de los seis que disputó. Además, completó cuatro intercepciones y recuperó siete balones.

"Como capitán, siempre voy a defender a Vinicius" Tras su buena actuación dentro del verde, Valverde defendió a Vinicius ante los medios de comunicación tras el enfrentamiento del brasileño con Simeone durante el partido. "Como capitán de mi equipo, nosotros estamos con él espalda con espalda. Siempre le voy a defender. Voy a ir a la guerra con él", declaró el charrúa, echando un capote a su compañero. “🫂 Valverde muestra su apoyo a Vinicius tras su incidente con Simeone:



“Como capitán siempre le voy a defender. Voy a la guerra con él”



‘Estudio Estudio Supercopa’, ya en DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play. pic.twitter.com/y5Te7gvwHb“ — Teledeporte (@teledeporte) January 8, 2026 Con sus palabras, Valverde dio un paso adelante en su papel como capitán, saliendo a defender a un Vinicius que no pasa por su mejor momento. "Es un jugador que para mí es muy especial. Nos ha dado millones de alegrías y nos va a seguir dando", afirmó.

Una temporada complicada para el uruguayo Valverde está pasando por uno de sus cursos más complicados. Las bajas en defensa obligaron a Xabi Alonso a optar por el centrocampista para cubrir la posición de lateral derecho desde prácticamente el inicio de la campaña, algo que a Fede no le termina de llenar. "No nací para jugar de lateral". Sus palabras en la previa del partido de Champions ante el Kairat Almaty dieron mucho que hablar y dejaron claro que al uruguayo no le gusta su nueva posición. Sin embargo, al técnico del Real Madrid no le ha quedado otra que seguir apostando por él y su rendimiento, pese a que no ha sido el óptimo, no podría tildarse de malo. “🤔Fede Valverde, ¿otra vez de lateral derecho improvisado?



🏥La lesión de Carvajal y Alexander Arnold deja huérfana una posición donde el uruguayo ya ha jugado



🫡Aunque defiende no sentirse cómodo en esa posición, se pone a disposición de Xabi Alonsohttps://t.co/oQ4qGDLACn pic.twitter.com/DyefM3KPOm“ — Teledeporte (@teledeporte) September 29, 2025 El partido ante el Atlético evidenció que, cuando está a a su mejor nivel, Valverde es uno de los jugadores más completos del mundo, independientemente de la posición que ocupe en el campo.