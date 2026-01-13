Históricos de la liga ahora en Segunda desafían a los poderosos en los octavos de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey sigue su curso e inicia el año 2026 con la disputa de los octavos de final. Será la penúltima ronda con eliminatorias a partido único y el sorteo ha deparado enfrentamientos con sabor añejo para los nostálgicos. En mitad de la semana tenemos un Albacete - Real Madrid, que veremos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play el miércoles a las 21:00 horas.

El conjunto manchego es uno de los cinco supervivientes de la Segunda División que quedan en liza. El sorteo les ha deparado a cada uno un 'grande' de nuestra liga. Un regalo para sus aficionados, puesto que ejercerán de locales.

Las eliminatorias se juegan en horario unificado, todas a las 21:00 horas, pero distribuidas en tres días. Este mismo martes se disputará una de las tres que quedan entre rivales de Primera División, la que enfrenta a Real Sociedad y CA Osasuna en Anoeta.

Mismo día y hora para dos de los equipos de LaLiga Hypermotion: la Cultural Leonesa recibe al Athletic Club, que llegará al Reino de León con ganas de revancha después de haberse traído una 'manita' del Barça en la Supercopa.

Y también el martes el Atlético de Madrid regresa a Riazor, el estadio de todo un campeón de Liga y Copa como el Deportivo de la Coruña. Los de Simeone también fueron eliminados en semifinales de la Supercopa, en su caso por el Madrid, y ponen ahora sus miras en la Copa para curar sus heridas y optar a algún título esta temporada.