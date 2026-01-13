Históricos de la liga ahora en Segunda desafían a los poderosos en los octavos de final de la Copa del Rey
- Será la penúltima ronda de eliminatorias que se decidan a partido único
- Albacete - Real Madrid en directo, miércoles a las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play
La Copa del Rey sigue su curso e inicia el año 2026 con la disputa de los octavos de final. Será la penúltima ronda con eliminatorias a partido único y el sorteo ha deparado enfrentamientos con sabor añejo para los nostálgicos. En mitad de la semana tenemos un Albacete - Real Madrid, que veremos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play el miércoles a las 21:00 horas.
El conjunto manchego es uno de los cinco supervivientes de la Segunda División que quedan en liza. El sorteo les ha deparado a cada uno un 'grande' de nuestra liga. Un regalo para sus aficionados, puesto que ejercerán de locales.
Las eliminatorias se juegan en horario unificado, todas a las 21:00 horas, pero distribuidas en tres días. Este mismo martes se disputará una de las tres que quedan entre rivales de Primera División, la que enfrenta a Real Sociedad y CA Osasuna en Anoeta.
Mismo día y hora para dos de los equipos de LaLiga Hypermotion: la Cultural Leonesa recibe al Athletic Club, que llegará al Reino de León con ganas de revancha después de haberse traído una 'manita' del Barça en la Supercopa.
Y también el martes el Atlético de Madrid regresa a Riazor, el estadio de todo un campeón de Liga y Copa como el Deportivo de la Coruña. Los de Simeone también fueron eliminados en semifinales de la Supercopa, en su caso por el Madrid, y ponen ahora sus miras en la Copa para curar sus heridas y optar a algún título esta temporada.
Albacete - Real Madrid, el partido de La 1
Ya el miércoles tendremos el duelo estrella con el Albacete - Real Madrid en TVE. 21 años después el Carlos Belmonte se viste de gala para recibir al conjunto blanco y recordar anteriores visitas de los merengues. Será un encuentro especial, en concreto un reencuentro, para el central Jesús Vallejo, que militó en el Madrid y tuvo que salir sin poder gozar de continuidad. Los blancos medirán su capacidad de reacción anímica ante un rival de inferior categoría tras caer el domingo en la final de la Supercopa contra el Barça.
Ese mismo día se juegan los otros dos duelos que enfrentan a equipos de la máxima categoría. El Betis recibe en el Estadio de La Cartuja al Elche en uno de los partidos a priori más igualados, puesto que se miden el sexto y el noveno de la tabla clasificatoria.
También hay igualdad en el otro partido de 'primeras', pero en este caso por abajo. Deportivo Alavés y Rayo Vallecano se juegan el pase a cuartos de final en Mendizorroza, pero con sus prioridades puestas en la permanencia en Primera en la liga.
El vigente campeón de Copa y flamante vencedor de la Supercopa de España, el FC Barcelona, cierra la eliminatoria el jueves con su visita al Racing de Santander en El Sardinero. Ese día se juegan los dos últimos partidos y en ellos hay rivales de Segunda, puesto que en el otro es el Valencia el que visita al Burgos.
Cinco equipos de Segunda y nueve de Primera dan una muestra de la cantidad de sorpresas que depara la Copa del Rey, sobre todo en estas rondas a partido único. Los modestos se aferran a la ilusión de que todo puede pasar en una noche, en un despiste de alguno de los grandes. Todos quieren ser el que dé la sorpresa y abra las portadas al día siguiente.