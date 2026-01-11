Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 12 de enero de 2026

Rodrygo juega la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid REUTERS
Fran Mena
Fran Mena

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 12 al domingo 18 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid, los campeonatos de Europa de balonmano y waterpolo y el Dakar, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 12 de enero

  • 20:30 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: España - Serbia
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 8: Wadi Ad Dawasir > Wadi Ad Dawasir (696 km). Resumen de la jornada
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Martes 13 de enero

  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 9: Wadi Ad Dawasir > Bisha (543 km). Resumen de la jornada
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Miércoles 14 de enero

  • 15:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: Países Bajos - España
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Octavos de final: Albacete - Real Madrid
  • 21:50 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 10 (Marathon): Bisha > Bisha (423 km). Resumen de la jornada
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Jueves 15 de enero

  • 10:00 horas. Esquí de montaña. Copa del mundo sprint
  • 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: España - Serbia
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 11 (Marathon): Bisha > Al Henakiyah (857 km). Resumen de la jornada
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Viernes 16 de enero

  • hora a definir. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda (si juega España)
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 12: Al Henakiyah > Yanbu (718 km). Resumen de la jornada

Sábado 17 de enero

  • 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 15: CD Chiloeches - Ourense Ontime
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 13
  • 13:00 horas. Baloncesto. Liga U22
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 9: BSR Amiab Albacete - CD Ilunion
  • 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Austria - España
  • 19:45 horas. Atletismo. Carrera nocturna de San Antón
  • 19:45 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 15: Grafometal La Rioja - Rocasa Gran Canaria
  • 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 13: Yanbu > Yanbu (135 km). Resumen de la jornada
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes

Domingo 18 de enero

  • 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 17: Lointek Gernika - Durán Maquinaria Ensino
  • 13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo
  • hora a definir. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda (si juega España)
  • 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Rumanía - Dinamarca
  • 22:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate
