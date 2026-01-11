Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 12 de enero de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la vuelta a la normalidad tras las fiestas navideñas. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y motor desde el lunes 12 al domingo 18 de enero. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid, los campeonatos de Europa de balonmano y waterpolo y el Dakar, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 12 de enero
- 20:30 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: España - Serbia
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 8: Wadi Ad Dawasir > Wadi Ad Dawasir (696 km). Resumen de la jornada
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Martes 13 de enero
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 9: Wadi Ad Dawasir > Bisha (543 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Miércoles 14 de enero
- 15:15 horas. Waterpolo. Campeonato de Europa masculino: Países Bajos - España
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Octavos de final: Albacete - Real Madrid
- 21:50 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 10 (Marathon): Bisha > Bisha (423 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Jueves 15 de enero
- 10:00 horas. Esquí de montaña. Copa del mundo sprint
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: España - Serbia
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 11 (Marathon): Bisha > Al Henakiyah (857 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Viernes 16 de enero
- hora a definir. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda (si juega España)
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 12: Al Henakiyah > Yanbu (718 km). Resumen de la jornada
Sábado 17 de enero
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina Iberdrola. Jornada 15: CD Chiloeches - Ourense Ontime
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 13
- 13:00 horas. Baloncesto. Liga U22
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 9: BSR Amiab Albacete - CD Ilunion
- 18:00 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Austria - España
- 19:45 horas. Atletismo. Carrera nocturna de San Antón
- 19:45 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 15: Grafometal La Rioja - Rocasa Gran Canaria
- 21:00 horas. Programa. Dakar 2026. Etapa 13: Yanbu > Yanbu (135 km). Resumen de la jornada
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
Domingo 18 de enero
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 17: Lointek Gernika - Durán Maquinaria Ensino
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del mundo
- hora a definir. Waterpolo. Campeonato de Europa. Segunda ronda (si juega España)
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato de Europa. Ronda preliminar: Rumanía - Dinamarca
- 22:05 horas Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 22:45 horas Programa. Estudio Estadio. El debate