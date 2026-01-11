Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 12 al 18 de enero

Con las Navidades ya atrás y la rutina plenamente retomada, RTVE Play continúa arrancando el año con nuevos contenidos. Open Play, la ventana de contenido nativo digital de la plataforma, vuelve esta semana con su programación habitual de cuatro días. Además, el catálogo de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE se amplía con nuevas películas: una cuidada selección de cine español e internacional, entre la que destacamos dos títulos imprescindibles. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 12 al domingo 18 de enero.

Open Play (de lunes 12 a jueves 15 de enero) Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez. Open Play Open Play - 08/01/2026 Este jueves, en Open Play, a Lara y Ángela, les acompañan Vanesa Valero y Valeria Ros. El actor Víctor Elías viene a hablar del éxito de obra de te... Ver ahora Open Play cuenta con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.