Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 12 al 18 de enero
- Disfruta de la oferta de la plataforma, que incluye programas exclusivos y mucho cine
- Las mejores series, películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Con las Navidades ya atrás y la rutina plenamente retomada, RTVE Play continúa arrancando el año con nuevos contenidos. Open Play, la ventana de contenido nativo digital de la plataforma, vuelve esta semana con su programación habitual de cuatro días. Además, el catálogo de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE se amplía con nuevas películas: una cuidada selección de cine español e internacional, entre la que destacamos dos títulos imprescindibles. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 12 al domingo 18 de enero.
Open Play (de lunes 12 a jueves 15 de enero)
Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez.
Open Play cuenta con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado, con podcasters experimentados como Tomás Fuentes, las Señoras con Visón, Luis Fabra o Marcos Mas y con nuevos valores como Raquel Hervás, Miguel Campos, Irene Minovas o Marina Lobo.
Está el horno para bollos, programa 5 (lunes 12 de enero)
Año nuevo, programa nuevo. Está el horno para bollos arranca 2026 con una nueva entrega tras el exitoso inicio de su tercera temporada. En este quinto programa, Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral vuelven a ponerse al frente de este espacio que aborda temas de interés para mujeres lesbianas y bisexuales. Por el plató ya han pasado nombres como Nagore Robles, Inma Benedito o Alba Flores, y esta semana lo harán Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte, y Ana Garriga, cocreadora del pódcast "Las Hijas de Felipe".
Al cielo con ella, programa 14 (domingo 18 de diciembre)
Y ya el domingo, una nueva entrega de Al cielo con ella, con Henar Álvarez. Un espacio de entrevistas donde esta semana recibirá a dos nuevos personajes de la televisión. ¿Te lo vas a perder?
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.