Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 12 al 18 de enero

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma para que puedas ver totalmente gratis. Entre las películas que se suman a nuestro catálogo del 12 al 18 de enero se encuentra un gran clásico de la ciencia ficción, uno de los mayores éxitos del cine europeo reciente y también una comedia con la que no parar de reír. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Más allá de Río Grande (Lunes 12 de enero a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) En este western con Robert Mitchum, un hombre huye de Estados Unidos y se establece en México después de matar al hombre que había asesinado a su padre. Allí, en México, trabaja como pistolero al servicio del político Cipriano Castro. Su patrón le encomienda la misión de cruzar el Río Grande hasta Puerto (Texas) para comprar armas, pero se fractura una pierna al caerse del caballo, lo que le impide regresar con la mercancía. Durante su convalecencia se le presenta la oportunidad de empezar una nueva vida en su país natal.

Alien, el octavo pasajero (Lunes 12 de enero a las 22:05 horas en La 2 y RTVE Play) Sigourney Weaver se convierte en la teniente Ripley del clásico de Ridley Scott, primera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción. De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave y sus tripulantes se dirigen entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. Durante la exploración, uno de los tripulantes es atacado. Ellen Ripley en 'Alien. El octavo pasajero'

Una pistola en manos del diablo (Miércoles 14 de enero a las 12:30 horas en La 2 y RTVE Play) Spaghetti Western dirigido por Gianfranco Baldanello, bajo el seudónimo de Frank G. Carrol. Al salir de la cárcel, el pistolero Roy Koster cumple la promesa que le hizo al difunto Jeremy Scott, el hombre que salvó su vida en prisión. Scott fue acusado injustamente y, para limpiar su honor, Koster se dirigirá a Silvertown, una ciudad dirigida por una banda de pistoleros despiadados.

Canadian Pacific (Jueves 15 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Después de encontrar un paso para completar el trazado del ferrocarril Canadian Pacific a través de las montañas Rocosas, Tom Andrews anuncia a su jefe su intención de renunciar a su puesto de explorador para casarse con Cecille y establecerse como granjero. Pero a través de Cecille, Tom descubre que un comerciante de pieles llamado Rourke teme las consecuencias de la llegada del ferrocarril para su negocio y ha puesto en pie de guerra a los indios y a los granjeros de la zona para impedir la construcción de las vías.

Anatomía de una caída (Jueves 15 de enero a las 22:05 horas en La 2 y RTVE Play) Premiada película francesa de Justine Triet que logró la Palma de Oro de Cannes, un Oscar al mejor guion original y otras cuatro nominaciones a los galardones, además de ser reconocida en los Globos de Oro, los BAFTA, los Goya o los César. En la cinta, Sandra, Samuel y su hijo de 11 años, Daniel, viven un poco alejados de todo, en la montaña. Un día encuentran a Samuel muerto al pie de su casa. Se abre una investigación por muerte sospechosa y no tardan en inculpar a Sandra, a pesar de la ambigüedad del caso: ¿suicidio u homicidio? Un año después, Daniel está presente en el juicio de su madre, auténtica disección de la pareja. 01.33 min 'Anatomía de una caída', gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes

El desafío del búfalo blanco (Viernes 16 de enero a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Charles Bronson, Will Sampson, Kim Novak y Jack Warden protagonizan este western ambientado en 1874. Un gigantesco búfalo blanco siembra el terror, la muerte y la destrucción en Dakota. Tres hombres intentan darle caza, pero sus motivos son muy distintos. James Otis, conocido como Wild Bill Hickok, un famoso pistolero que ha vuelto al Oeste, lo hace para poner fin a sus pesadillas. Caballo Loco, un jefe sioux, porque el alma de su hija, víctima de la fiera, sólo hallará la paz cuando su cadáver sea cubierto con la piel del búfalo, y Charlie Zane, por su parte, sólo busca el beneficio económico que le reportaría la venta de la piel de animal. Los tres terminarán por el territorio de Dakota, intentando dar con el búfalo blanco y cumplir sus metas, pero ante todo, en esta persecución común, les unirá la amistad y el respeto a cada uno.

Carmina o revienta (Viernes 16 de enero a las 22:41 horas en La 2 y RTVE Play) Carmina Barrios se pone a las órdenes de Paco León, su hijo, en su debut como actriz, un papel que le dio la Biznaga de Plata a la mejor actriz. Carmina, una señora de cincuenta y ocho años, después de sufrir varios robos, inventa una manera de recuperar los ochenta jamones que le han robado, para que su familia pueda seguir adelante. Mientras espera el desenlace de su plan, reflexiona sobre diversos temas. 05.01 min Días de cine - 'Carmina o revienta'

La graduada (Sábado 17 de enero a las 19:25 horas en La 1 y RTVE Play) Lina Morgan es la estrella de esta comedia en la que también participan José Luis López Vázquez, José Sacristán y Gracita Morales. Tras la muerte de su tía, Benita deja su pueblo para irse a Madrid. Compra ropa en las mejores boutiques, adquiere un descapotable y se aloja en un apartamento de lujo. Un día conoce a Carlos y se enamora de él.