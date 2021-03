Hasta que llegó la teniente Ripley y venció sola a la bestia en Alien, el octavo pasajero (1979) el cine no había tenido jamás una actriz protagonista tan poderosa y valiente como la mujer a la que dio vida Sigourney Weaver. Audaz, desafiante y con capacidad de mando, su personaje seguía el camino que se abrió con la princesa Leia en Star Wars para conquistar espacios en el cine que, hasta entonces, habían sido siempre ocupados por hombres. Como apunta María Castejón en su ensayo Rebeldes y peligrosas del cine (Lengua de trapo, 2020), Ellen Ripley “inaugura una genealogía de personajes de mujeres duras, decididas, inteligentes y, sobre todo, protagonistas”.

Dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1979, la cinta combinó ciencia ficción y horror como nunca antes se había visto en la gran pantalla. Claustrofóbica, futurista, intensa e, incluso, feminista, "Alien" ha resistido muy bien el paso del tiempo, entre otras razones, por el papel que la entonces desconocida Sigourney Weaver desempeñó como mujer protagonista.

La teniente Ripley toma el mando

Dominando la escena en todo momento, la teniente Ripley entra en acción cuando los demás -hombres- se dejan llevar por el miedo y ella es la única capaz de salvar a la tierra de una invasión alienígena. Asumiendo el papel de héroe, un rol típicamente masculino en el cine, el personaje interpretado por Weaver se aleja de la imagen de víctima vulnerable que tanto abundaba en las películas de ciencia ficción de aquellos años. También es muy interesante que jamás se la llame por su nombre de pila, Ellen. Un hecho tan típico en el cine -y en la vida- a la hora de referirse a las mujeres.

Pero quizá todo eso tenga que ver con que Ripley, como líder de la nave, nunca se concibió como una mujer. Scott aún no había decidido quién interpretaría al protagonista cuando escribió el guion, por lo que eliminó todo sesgo de género. Exceptuando, eso sí, el momento en el que la protagonista se enfrenta en bragas a la criatura alienígena. “Rigores del cine y de la época”, como apunta Castejón en su libro.

Sigourney Weaver y Ridley Scott en el rodaje de 'Alien'

Weaver explicó en una entrevista que su actuación coincidió además con un nuevo movimiento feminista en la década de los 1970: "Las mujeres se estaban movilizando para formar parte del ejército, trabajar en almacenes y conducir camiones", apuntó en 2014 al diario The Independent. Un contexto que ayudó a convertir su personaje en un icono feminista, aunque en realidad no hubiera ninguna intencionalidad en introducir reivindicaciones de tal punto en las secuencias.

La actriz fue clara, en este sentido, en una entrevista ofrecida a El país semanal en 2016: “me temo que en el guion no lo hicieron por razones feministas, sino porque pensaron que nadie creería que la mujer iba a ser la superviviente”. No obstante, continúa Castejón, “con el paso de los años la teniente Ripley se ha convertido en todo un icono”.