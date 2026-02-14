Horario y dónde ver 'Top Chef: dulces y famosos', el programa de repostería con Belén Esteban que aterriza en RTVE

¿Te imaginas a Belén Esteban cocinando un pastel junto a Mariano Peña? A veces lo que menos te esperas se hace realidad, y ahora doce famosos están a punto de entrar en las cocinas para demostrar que son el mejor pastelero Top Chef de España.

Allí les esperan los miembros del jurado: Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross para darles consejos de pastelería y probar cada una de sus dulces recetas. Paula Vázquez será quien se encargue de guiar a los aspirantes, convirtiéndose en una anfitriona de lujo que pondrá la guinda al pastel de este divertido programa.

00.14 min 'Top Chef: Dulces y Famosos': muy pronto en La 1 y en RTVE Play

Doce aspirantes dulces y muy famosos ¿Alguna vez habías imaginado a Belén Esteban cocinando una tarta digna de cualquier confitería con renombre? ¿Y a Luis Merlo y Eva Isanta dejando de ser Mauri y la Cuqui para enfrentarse a las pruebas de nuestros jueces? ¿Eres capaz de visualizar a Mariano Peña dejando de poner cervezas a lo Mauricio Colmenero para demostrarnos que con humor y cariño hasta las recetas más difíciles pueden salir adelante? Si esto te parece poco, te invitamos a conocer la parte más humilde de la cuñada de Cristiano Ronaldo, Ivana Rodríguez; a divertirte con la naturalidad de Samantha Ballentines y con el divineo de Tote Fernández; a tararear canciones con Roi y Natalia; a descubrir el lado más tierno del actor Alejandro Vergara, nuestro querido médico Abel en La Promesa; a tomarte la vida con la filosofía de Desi y a entender que en la repostería también hay mucha literatura, como diría Marina Castaño, la viuda del escritor Camilo José Cela.

¿Cómo se convertirán en concursantes Top Chef? Cada programa contará con un total de cuatro pruebas, unas individuales y otras grupales, y una de eliminación que terminará con la expulsión de uno de los aspirantes del concurso. Los famosos tendrán que cocinar platos refinados y complejos creados tanto por los jueces del programa, como por los invitados que pasarán por el plató de Top Chef: dulces y famosos. Todo esto con un objetivo: convencer a los jueces de que sus platos son lo suficientemente cuidados y sabrosos como para continuar en el concurso. ¿Será el jurado benevolente con los famosos o serán sus críticas demasiado duras? Paula Vázquez y los jueces de Top Chef

Un formato de éxito internacional Top Chef: Dulces y Famosos es la adaptación del programa culinario de éxito internacional Top Chef VIP Just Desserts estrenado originalmente en Bravo en 2006. El concurso ha sido ganador de dos premios Emmy en su versión estadounidense y cuenta con 22 temporadas. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales. El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats y cuenta con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha. Ahora, será la televisión pública quien apueste por este formato y le dé un nuevo nombre: Top Chef: dulces y famosos.