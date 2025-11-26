Paula Vázquez, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross estarán al frente de 'Top Chef: dulces y famosos' en RTVE

‘Top Chef: dulces y famosos’ acaba de comenzar sus grabaciones con su equipo ya al completo. RTVE vuelve a confiar en la experiencia, el carisma y la energía de Paula Vázquez como conductora del talent de repostería, cuyo jurado estará compuesto por los reputados Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross. Además, tras la marcha de Antonio Resines por motivos personales, Luis Merlo se une al casting de concursantes.

El actor, miembro de la emblemática saga artística Merlo–Larrañaga, cuenta con una amplia trayectoria en la interpretación, donde ha destacado especialmente por su vis cómica, y es una de las figuras más sólidas y carismáticas de la ficción española.

Los participantes de 'Top Chef'

Luis Merlo se une a Belén Esteban, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández, los 12 famosos que competirán para convertirse en el mejor pastelero o pastelera.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Top Chef: dulces y famosos’ mostrará las habilidades de los participantes con la repostería a la hora de superar diversos desafíos culinarios, que abarcan desde los postres más clásicos a los más vanguardistas y creativos.

La presentadora y el jurado más dulce Paula Vázquez, a quien vemos actualmente en ‘Hasta el fin del mundo’, cuenta con una sólida trayectoria en televisión y al frente de grandes formatos de entretenimiento. Su incorporación a ‘Top Chef: dulces y famosos’ promete un programa dinámico, cercano y lleno de emoción. Junto a ella, tres jueces de reconocido prestigio que valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada una de las creaciones de los concursantes. El prestigioso chef Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española, aportará, con su experiencia y creatividad, un enfoque técnico y vanguardista y guiará a los participantes hacia la excelencia. Eva Arguiñano es la cara y la sonrisa de los dulces en televisión. Gran repostera, de familia de cocineros, Eva es cercanía, empatía y enseñanza. Con su buen hacer, enseñará los secretos de la cocina dulce que lleva descubriendo en su larga trayectoria como jefa de repostería. El reconocido pastelero argentino Osvaldo Gross, maestro internacional y figura televisiva, completa el jurado del nuevo formato. Su experiencia y rigor técnico garantizarán evaluaciones precisas aportando un plus al nivel creativo de los concursantes y convirtiendo el programa en un referente de la pastelería televisiva.