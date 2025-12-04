'Historias que hacen Historia': éxito de la oferta de series y cine de RTVE en noviembre

Las series y la oferta de cine de La 1 también han sido “imparables” en noviembre. ‘ENA’ reinó en su estreno en prime time y las series de la tarde vuelven a ser líderes de audiencia en su franja. El dominio de La 1 en audiencia se extiende también al cine, con las 10 películas más vistas del mes en todas las cadenas.

‘ENA’, un estreno a lo grande La llegada de ‘ENA. La reina Victoria Eugenia’ al prime time del lunes 24 promedió un 17% de cuota, 1.331.000 espectadores y 3.498.000 contactos. Fue el estreno de ficción más visto de La 1 este año y el mejor estreno de ficción histórica en La 1 desde 2013 (‘Carta a Eva’). Fue la opción líder en las franjas de edad a partir de 45 años. Su audiencia global, incluyendo el diferido de la primera entrega, se eleva a 1.849.000 espectadores. La serie se estrena también con gran éxito en RTVE Play, siendo el mejor estreno de ficción de la plataforma en los últimos 3 años, con más de 730.500 visualizaciones que logran situarla entre lo más visto del mes en RTVE Play con tan solo una semana de recorrido. También en prime time se estrenó el pasado sábado 29 el thriller ‘La frontera’, que anotó un 9,6% de cuota, 894.000 espectadores y más de 3,3 millones de contactos. Fue la opción líder en las franjas de edad de 13 a 24 años y de 65 a 74.

‘Historias que hacen Historia’ vuelve a liderar su franja Elbloque de ficción de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ en las tardes de La 1 situó a la cadena como líder un mes más y de forma consecutiva en su franja en todo el año. ‘Valle Salvaje’ lideró su franja con récord de espectadores. Alcanzó un 11,3%, tercera mejor cuota mensual de su historia, y batió récord de espectadores con una media de 847.000, que se incrementan hasta los 983.000 con el consumo en diferido. En espectadores únicos tuvo una media diaria de 1,4 millones. Lideró entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 en adelante. En RTVE Play, ‘Valle Salvaje’ registra en noviembre 326.147 visitantes únicos en noviembre, creciendo en noviembre un 76% de usuarios respecto al año anterior. ‘La Promesa’ continúa imbatible y promedió en noviembre un 11,9%, 954.000 espectadores (1.209.000 espectadores si se incluye el diferido) y 1.469.000 espectadores únicos de media diarios. Fue líder un mes más entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 en adelante. Es, además, el contenido más visto del mes en RTVE Play, con más de 630.000 usarios únicos.