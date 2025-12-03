Los Telediarios suben casi dos puntos en un año y consiguen su mejor dato en noviembre en 8 años

Los informativos de RTVE se mantienen como 2ª opción en noviembre, tras anotar 1.526.000 espectadores y un 14,7% de cuota. Mejoran 1,9 puntos respecto a noviembre de 2024 y logran su mejor dato en noviembre desde 2017. Esa mejora de 1,9 puntos de noviembre 2025 vs noviembre 2024 es la mayor de un mes de noviembre de toda su historia.

El ‘Telediario 1’ (1.464.000 y 16%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en noviembre tras sumar 3 puntos respecto a noviembre 2024 y su mejor dato este mes desde 2017.

El ‘Telediario 2’ (1.695.000 y 14,4%), con Pepa Bueno, logra su mayor crecimiento de los últimos 28 años tras sumar 2,2 puntos respecto a noviembre 2024, logrando con ello su mejor noviembre desde 2011.

Alejandra Herranz

El TD Fin de Semana 1 (1.316.000 y 14,5%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, crece 5 décimas y logra su mejor noviembre desde 2019. El TD Fin de Semana 2 (1.557.000 y 13,3%) mantiene su liderazgo tras marcar su mayor crecimiento de los últimos 3 años al sumar 9 décimas.

El ‘Telediario Matinal’, con Lorena Baeza y Álex Barreiro, se mantiene un mes más como líder absoluto en su franja con un 20,5% de cuota.

Lorena Baeza y Álex Barreiro

Los Informativos Territoriales logran el mayor crecimiento en noviembre de su historia La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 13,7% y 1.341.000 contactos. Es su mejor cuota en noviembre desde 2011, con un crecimiento de 6,1 puntos respecto a su anterior noviembre, el mayor crecimiento en este mes de su historia. La 2ª edición (11,9%) registra su mejor cuota en noviembre desde 2018, con un crecimiento de 2,1 puntos respecto al mismo mes de 2024. Es el mayor crecimiento en noviembre de su historia. ‘Informe semanal’ alcanza un 10,6% y 1.125.000 espectadores y marca su mejor noviembre de los últimos 16 años. ‘Audiencia abierta’obtiene su 2ª mejor cuota de noviembre de su historia con un 9,6% y 250.000 espectadores. Xabier Fortes

Canal 24 horas Canal 24 horas obtiene un 1,2% en noviembre. Logra crecimientos en la mañana (2,5% y +0.3), y la madrugada (3.1% y +1 décima). Destaca su competitividad en las mañanas de fin de semana, que en noviembre anotan un 3,1% (+1.9 puntos por encima de su media del mes) ‘La Noche en 24 horas’ con Xabier Fortes, alcanza un 2,6%, crece y logra también su 2ª mejor cuota de un noviembre de su historia. Destaca su entrega del miércoles 19, desde el Pazo de Meirás dedicada a los 50 años del cambio a la democracia, con un 3,5% de cuota, su dato más alto de los últimos 2 años.

‘50 años del gran cambio’ La 1 ha sido además referente informativo este mes con la celebración de 50 años de la llegada de la democracia. El especial informativo por la entrega de los Toisones de Oro lideró (19,7%) con más de 1,2 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 horas. Cartel de '50 años del gran cambio' También han destacado este mes ’50 años del gran cambio’, la serie de documentales que rememoraba algunos de los episodios históricos que marcaron el final de la dictadura y el inicio de la democracia. ‘La foto’ logró un 12,4% de cuota, 1.092.000 espectadores y más de 2,3 millones de contactos en su estreno en prime time el 5 de noviembre. Es el segundo documental con más audiencia del año. En el late, ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’, presentado por Carlos del Amor, promedió un 10,2% de cuota y 573.000 espectadores. ‘Voladura 76’ logró un 10,3% de cuota, 1.092.000 espectadores y 3.526.000 contactos en el prime time del sábado 15.