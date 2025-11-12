La 1 estrena 'Voladura 76', documental de RTVE Play, en el marco del especial '50 años del gran cambio'

La 1 estrena el tercero de los documentales de ‘50 años del gran cambio’, un ciclo especial de RTVE que recuerda algunos de los episodios que marcaron el final de la dictadura y la Transición. ‘Voladura 76’ se adentra en un episodio muy poco conocido de nuestra historia reciente y descubre una operación determinante para la llegada de la democracia a España.

Este nuevo documental se une a ‘La foto’ y ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’, estrenados el pasado miércoles con una buena acogida de audiencia. El primero logró un 12,4% de cuota de pantalla y reunió hasta 2.332.000 millones de espectadores únicos. El segundo registró un 10,2% y 1.172.000 espectadores únicos. El ciclo se completará con ‘Miradas desobedientes’.