La 1 estrena 'Voladura 76', documental de RTVE Play, en el marco del especial '50 años del gran cambio'

  • Un thriller sobre la operación secreta de los espías de Suárez para dinamitar el régimen franquista desde dentro y de forma controlada
  • Sábado 15 de noviembre, a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play
Cartel del documental 'Voladura 76', producido por Catorce en asociación con RTVE Play
PRENSA RTVE

La 1 estrena el tercero de los documentales de ‘50 años del gran cambio’, un ciclo especial de RTVE que recuerda algunos de los episodios que marcaron el final de la dictadura y la Transición. ‘Voladura 76’ se adentra en un episodio muy poco conocido de nuestra historia reciente y descubre una operación determinante para la llegada de la democracia a España.

Este nuevo documental se une a ‘La foto’ y ‘La democracia no se hará sin nosotrxs’, estrenados el pasado miércoles con una buena acogida de audiencia. El primero logró un 12,4% de cuota de pantalla y reunió hasta 2.332.000 millones de espectadores únicos. El segundo registró un 10,2% y 1.172.000 espectadores únicos. El ciclo se completará con ‘Miradas desobedientes’.

Especial '50 años del gran cambio', homenaje de RTVE a los primeros pasos de la democracia en España
‘Voladura 76’

‘Voladura 76’, producido por Catorce en asociación con RTVE Play y dirigido por Marisa Lafuente, descubre la operación secreta para dinamitar el régimen franquista desde su interior y de forma controlada.

Equipo de Catorce y RTVE Play en la presentación de 'Voladura 76', del especial '50 años del gran cambio'

El recién elegido presidente, Adolfo Suárez, se enfrenta a la complicada tarea de traer la democracia a España. Para ello tiene que lograr que los 530 procuradores de las Cortes Franquistas aprueben una ley que va a suponer su suicidio político. Pero los “irreductibles” del búnker no están dispuestos a dejar atrás un régimen del que han vivido durante 40 años.

Suárez utiliza a los hombres del SECED, sus espías de confianza, para intentar convencer a los procuradores de que aprueben sus reformas políticas utilizando todos los medios a su alcance. Dosieres, información sensible, presiones, cenas e infinitas reuniones para negociar. Aunque no es suficiente y por eso tienen un plan secreto: que los que se oponen a votar a favor de la reforma no esté en España los días del pleno. Unas dietas suculentas y el mar caribeño serán el anzuelo. La conspiración oculta de la Transición está en marcha.

Una historia narrada a través de personajes que la vivieron en primera persona: el teniente general Andrés Cassinello; el exministro de la Presidencia José Manuel Otero; la procuradora Belén Landaburu; Diego López Garrido, letrado en Cortes; o el militar y exagente del CNI Jorge Gómez, entre otras voces.

‘Voladura 76’ se construye a través de cuidadas recreaciones cinematográficas, testimonios exclusivos, documentos inéditos y archivos diplomáticos para revelar el complot del que fueron objeto los “irreductibles”.

