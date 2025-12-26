La Gala Inocente cumple 30 años con una nueva edición llena de humor y solidaridad en RTVE

Llega otras de las citas clásicas de la Navidad de RTVE, la Gala Inocente 2025, que este año celebra su 30º aniversario. Será una ocasión única para repasar su historia y sus mejores bromas y para sorprender a nuevas víctimas inocentes, con mucho humor y un fin solidario: colaborar en la lucha contra el cáncer infantil e impulsar programas asistenciales y de investigación para los menores y sus familias.

RTVE y la Fundación Inocente vuelven a unirse y, en esta ocasión, repasarán las tres décadas de emisiones de la Gala Inocente y cómo ha cambiado la televisión y la sociedad en este tiempo. También se recordarán las tres mejores bromas de los 30 años de historia del programa, seleccionadas por la audiencia de RTVE Play en estas semanas previas, y se elegirá la mejor. Además, se analizará cómo ha contribuido la Gala, a través de sus recaudaciones solidarias, a mejorar la vida de miles de niños.

Las bromas y actuaciones Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentarán la Gala, que contará con nuevas víctimas inocentes de las bromas más sorprendentes: el futbolista Santi Cazorla estárá a punto de destruir un valiosísimo vestigio de la historia asturiana; la actriz Itziar Miranda descubrirá a una pariente desconocida con una propuesta inesperada, gracias a su compañero Manu Baqueiro; el periodista y presentador Aitor Albizua vive una peripecia… ¡de otro mundo!; la cantante Leire Martínez subirá la nota viviendo una broma dentro de otra; y a la actriz Nadia de Santiago casi se le caen los anillos en una aventura…¡toledana! Presentadores de la 'Gala Inocente' 5 A lo largo de la gala se sucederán las entrevistas a personalidades y a personas anónimas con grandes historias, las apariciones estelares y las actuaciones musicales de artistas como Pastora Soler,Los Secretos, La La Love You, Beret y Andy. También contarán con la participación de la escuela de danza y comedia musical Fredes Insa, cuyas pequeñas integrantes llevan años bailando para recaudar fondos para el cáncer infantil.