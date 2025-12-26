La Gala Inocente cumple 30 años con una nueva edición llena de humor y solidaridad en RTVE
- Leire Martínez, Aitor Albizua, Santi Cazorla, Itziar Miranda y Nadia de Santiago, víctimas inocentes de las bromas de este año
- Presentada por Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado y con muchas sorpresas y actuaciones
- Ya se puede colaborar en la lucha contra el cáncer infantil: teléfono gratuito llamando al teléfono gratuito 900 30 30 52, en la web de la Fundación Inocente, con Bizum (33328) o PayPal
- Domingo 28 de diciembre, en directo a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play
Llega otras de las citas clásicas de la Navidad de RTVE, la Gala Inocente 2025, que este año celebra su 30º aniversario. Será una ocasión única para repasar su historia y sus mejores bromas y para sorprender a nuevas víctimas inocentes, con mucho humor y un fin solidario: colaborar en la lucha contra el cáncer infantil e impulsar programas asistenciales y de investigación para los menores y sus familias.
RTVE y la Fundación Inocente vuelven a unirse y, en esta ocasión, repasarán las tres décadas de emisiones de la Gala Inocente y cómo ha cambiado la televisión y la sociedad en este tiempo. También se recordarán las tres mejores bromas de los 30 años de historia del programa, seleccionadas por la audiencia de RTVE Play en estas semanas previas, y se elegirá la mejor. Además, se analizará cómo ha contribuido la Gala, a través de sus recaudaciones solidarias, a mejorar la vida de miles de niños.
Las bromas y actuaciones
Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentarán la Gala, que contará con nuevas víctimas inocentes de las bromas más sorprendentes: el futbolista Santi Cazorla estárá a punto de destruir un valiosísimo vestigio de la historia asturiana; la actriz Itziar Miranda descubrirá a una pariente desconocida con una propuesta inesperada, gracias a su compañero Manu Baqueiro; el periodista y presentador Aitor Albizua vive una peripecia… ¡de otro mundo!; la cantante Leire Martínez subirá la nota viviendo una broma dentro de otra; y a la actriz Nadia de Santiago casi se le caen los anillos en una aventura…¡toledana!
A lo largo de la gala se sucederán las entrevistas a personalidades y a personas anónimas con grandes historias, las apariciones estelares y las actuaciones musicales de artistas como Pastora Soler,Los Secretos, La La Love You, Beret y Andy. También contarán con la participación de la escuela de danza y comedia musical Fredes Insa, cuyas pequeñas integrantes llevan años bailando para recaudar fondos para el cáncer infantil.
El cáncer infantil, la causa solidaria
Este año, la Gala Inocente destina su recaudación a la lucha contra el cáncer infantil, una enfermedad en la que se han logrado importantes avances, pero que sigue requiriendo atención personalizada, tratamientos específicos y un seguimiento continuado. La Fundación Inocente apoya proyectos que ofrecen atención psicológica y terapéutica, asesoramiento a las familias, así como programas de rehabilitación y apoyo educativo para los menores afectados. Además, la Gala impulsa de forma decidida la investigación, clave para el desarrollo de terapias innovadoras, y respalda a asociaciones que ayudan a las familias que deben desplazarse fuera de su provincia para recibir tratamiento.
Los canales solidarios de la Gala Inocente ya están abiertos para donar y colaborar con la causa solidaria del cáncer infantil: a través del teléfono gratuito 900 30 30 52; en la web de la Fundación Inocente (https://colabora.fundacioninocente.org); enviando un bizum al 33328 o a través de PayPal (https://www.paypal.com/ES/fundraiser/charity/4298258).
La Gala Inocente cuenta con la colaboración de la Fundación Telefónica un año más a través de sus voluntarios.