La Gala 'Inocente, Inocente' cumple 30 años

Como cada año desde 2012, TVE acogerá una nueva edición de la Gala Inocente, Inocente el próximo 28 de diciembre, una cita solidaria emitida por primera vez en Telemadrid en 1995, tras el éxito del programa mensual que vio la luz en 1992.

Detrás de este formato se encuentra Jose Velasco, presidente de Zebra Producciones y de la Fundación Inocente, Inocente; y Juanma López Iturriaga, su histórico presentador.

En compañía de ambos, Arturo Martín recuerda las inocentadas más populares, con víctimas como Nieves Herrero, Maribel Verdú, Pablo Alborán y Jordi Hurtado.

Edición anterior de la gala

Además, conocemos algunas de las 600 entidades respaldadas por los 28 millones de euros recaudados en estas tres décadas. Entre ellas, la Fundación Andrea y Aspace Segovia.

Tiempo también para descubrir algunas pistas sobre las inocentadas de 2025, y las vías de donación: el teléfono 900 30 30 52, la web Fundacioninocente.org, el Bizum (33328) y PayPal.

Hasta 1995 regresa Mara Peterssen para revisar capítulos tan amargos como la matanza de Srebrenica.

La cantante Selena

Patricia Costa recopila una peculiar lista de famosos asesinados por sus seguidores. La cantante estadounidense Selena fallecía el 31 de marzo tras recibir un disparo ejecutado por la ex presidenta de su club de fanes.

Pastora Vega nos envuelve con el romanticismo de Los puentes de Madison, película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep.

Escena de 'Los puentes de Madison' 5

En sus Historias Mínimas, David Zurdo recupera el programa de la BBC Tomorrow’s World, que en 1995 jugó a predecir el futuro junto a Stephen Hawking.

Y como cada semana, JPelirrojo cierra Memoria de delfín con su selección musical del momento.

Todo esto y más, el lunes 22 de diciembre, desde la una de la madrugada, aquí en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.