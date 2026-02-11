'Valle Salvaje': la salud de Adriana y la de su bebé penden de un hilo durante su complicado parto

‘Valle Salvaje’ volverá a vivir horas de gran tensión en los próximos capítulos. Tras romper aguas en su esperada boda con Rafael, Adriana afronta un complicado parto que pondrá su salud y la de su bebé a prueba. Además, la llegada de un enigmático personaje pondrá en jaque a la familia Gálvez de Aguirre.

Ajenos a su destino en estas próximas semanas, Rafael y Adriana consiguieron sellar su amor ante el altar en una gran boda que entusiasmó a los fieles seguidores de la aclamada ficción diaria. ‘Valle Salvaje’ cerró enero con récord mensual histórico de espectadores (887.000), su cuarta mejor cuota (11%) y más de 1,6 millones diarios de contactos. Además, fue líder de audiencia en su franja por sexto mes consecutivo.

Adriana RTVE

Un febrero imposible de olvidar En las próximas entregas de ‘Valle Salvaje’, la audiencia verá cómo Luisa, pese a que José Luis le ordena abandonar el palacio, se enfrentará al antiguo duque y no se separará de Adriana un solo instante durante el duro parto. Mientras la protagonista se prepara para dar a luz con grandes sufrimientos, todos desesperan ante la ausencia de la partera. La sorpresa es mayúscula cuando quien aparece no es la partera que todos esperaban, si no dos misteriosas mujeres que se convierten en la única esperanza de que el parto de Adriana llegue a buen puerto. En paralelo, Francisco, desolado, intentará evitar que su amada Pepa abandone Valle Salvaje para siempre; mientras que Bárbara intentará impedir que Braulio descubra la verdad: que Alejo es el verdadero asesino de su padre. En medio de esta última conversación aparecerá alguien por sorpresa: la carismática Enriqueta, un personaje que llenará de intriga Valle Salvaje. Y es que la madre de Braulio y esposa del fallecido Domingo asegura que su llegada se debe a la reciente boda entre Adriana y Rafael, pero Alejo y José Luis no las tienen todas consigo. ¿Estará diciendo su tía la verdad, o sus motivos para visitar Valle Salvaje son mucho más oscuros? La aparición por sorpresa de Enriqueta llenará de intriga Valle Salvaje RTVE