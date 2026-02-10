Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León ft. Julia Medina, clasificados en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026
- Programa de prime time más visto de la noche, líder desde las 23:10 y en todos los targets de 13 a 65 años, y con más de 2,8 millones de espectadores únicos
- #BenidormFestSemi1, tendencia número 1 en X. La primera semifinal crece un 33% en impacto en redes respecto al año pasado
La quinta edición del Benidorm Fest ya tiene a sus primeros finalistas. Tras una emocionante primera semifinal, con la que vibraron más de 2,8 millones de espectadores únicos, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León ft. Julia Medina se clasificaron para la gran final y el próximo sábado 14 lucharán por alzarse con la sirenita de oro.
Programa de prime time más visto de la noche
La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 reunió a una media de 850.000 seguidores y un 11,1% y superó los 2,8 millones de espectadores únicos.
Fue líder de audiencia desde las 23:10 horas y la oferta preferida de casi todos los públicos: líder entre los jóvenes de 13 a 24 años (14%), de 25 a 44 (26,1%) y de 45 a 64 años (8,5%).
Una repercusión que se extiende desde anoche en las redes sociales y que se mantiene esta mañana: #BenidormFestSemi1 sigue en primera posición de tendencias en España en X. Alcanza 3,46 millones de visualizaciones y casi 57.000 interacciones, un 33% más de impacto que el año pasado.
Los seis clasificados
Por segundo año consecutivo, los seis clasificados se anunciaron sin especificar el número de puntos ni el porcentaje de votos. El jurado profesional propuso que Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth se clasifiquen para la final. El voto popular, compuesto por los espectadores (llamadas, SMS y votos a través de RTVE Play) y por el voto demoscópico, qusio que fueran Izan Llunas, Kenneth, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS los finalistas.
La suma de estas dos votaciones, junto con el voto demoscópico, determinó que los seleccionados fuesen finalmente Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth María León ft. Julia Medina.
Primeras reacciones tras la gala
Los seis finalistas contaron sus sensaciones en una rueda de prensa tras la gala conducida por María Eizaguirre. La directora de Comunicación y Participación de RTVE comenzó aclarando que Luna Ki estaba bien tras su indisposición y dedicándole un cálido reconocimiento: “Es una artista de los pies a la cabeza, todo corazón , todo sensibilidad … Luna es hipersensible y muy auténtica. RTVE es su casa y estamos aquí para lo que necesite. Me gustaría que le mandáramos un cariñosísimo aplauso”.
Tras clasificarse, Tony Grox & LUCYCALYS afirmaron haber “disfrutado como nunca” y estar “agradecidos de poder formar parte de este festival”.”Ver cómo estaba vibrando el público me resulta indescriptible, no puede compararse con un ensayo”.
Izan Llunas reconoció sentir “nervios puntuales ante un escenario tan grande”, pero se mostraba satisfecho: “Es una canción vocalmente difícil y ha salido bien”.
Los componentes de KITAI quitaron hierro a las dificultades del directo y bromearon: “Son cosas que pasan. Veréis algo nuevo el sábado”. “Estamos acostumbrados a tener mucha gente delante y nos hemos sentido como en casa, ha sido natural para nosotros”.
Mikel Herzog Jr. se sintió “emocionado durante toda la actuación, y tener la oportunidad de hacerlo otra vez en la final es simplemente mágico”. “Este tema simboliza mi comienzo y hacerlo en directo multiplica todo por 1.000”.
Kenneth bromeó con el fuego de su puesta en escena y se mostró aliviado por continuar en la competición: “Saber que estoy en la final es un lujo. No tengo palabras”.
María León se acordó de sus fans y dio las gracias “a la gente de Mexico que han mandado cariño y apoyo”. Su compañera Julia Medina puso en valor el Benidorm Fest: “Esto es un show de primer nivel y pasar a la final es una gran suerte”.
Seis clasificados en una emocionante gala
La gala comenzó con un video homenaje a los 70 años que Televisión Española celebra este 2026, narrado por uno de sus rostros más emblemáticos, Jordi Hurtado. Tras desvelar el escenario inmersivo inspirado en el Mirador del Castillo de Benidorm, Fangoria puso en pie al auditorio justo antes de que los presentadores pisaran el escenario y agradecieran su apoyo y acogida al Ayuntamiento y a la ciudad de Benidorm.
Tras actuar en primera posición, KITAI se clasificó para la gran final con su canción ‘El Amor Te Da Miedo’. Compuesta por David Serrano, Kenya Saiz, Edu Venturo y Fabio Yanes, habla de la vulnerabilidad y el miedo asociado al amor. Llenaron el escenario de rock con una puesta que incendió el escenario con efectos de pirotecnia. El color negro predominó en el vestuario de sus integrantes.
‘Las Damas y el Vagabundo’, del tándem mexicano-español de María León y Julia Medina, también pasaron a la gran final. Un tema alegre y positivo de dos mujeres que se dan la mano y miran al futuro con ilusión. Está compuesto por la propia María León, Pablo Cebrián, Teresa Ferrer y Adrián Atalaya. Su puesta en escena apostó por el brillo, con ambas artistas demostrando su complicidad y con dos guitarras en el último tramo de la canción.
Izan Llunas, con ‘¿Qué vas a hacer?’, también se metió en la final. Esta canción ha constituido su puesta de largo musical, y está compuesta por él mismo junto a Diego Seijas y Adrián Atalaya. La puesta en escena potenció el amplio rango vocal del artista y consiguió crear diferentes ambientes gracias a una gran cortina circular. Llunas estuvo apoyado en su coreografía por bailarines.
Tony Grox & LUCYCALYS pasaron a la final con ‘T AMARÉ’, una canción que ha llenado el escenario de frescura, buen rollo y mucha alegría. Está compuesta por Antonio Ramírez Bernal y Carlos Prieto Cornejo. Este tema centrado en la intensidad afectiva con pulso rítmico contemporáneo y en su puesta en escena predominaba el blanco como símbolo de pureza y luz. Un imponente set central representaba un patio andaluz.
‘Mi Mitad’ es otra de las canciones elegidas para la gran final. Un tema muy personal, concebido como carta de presentación artística de Mikel Herzog Jr. Compuesta por el propio artista junto a Dani HDZ e Iván Herzog, contó con una puesta en escena intimista en la que el artista levantó al público con su interpretación vocal y con un piano en una plataforma circular.
Kenneth, que cerraba la gala, también se clasificó para la final del sábado. Su tema, ‘Los Ojos No Mienten’, está compuesto por él mismo junto a Iñigo Pérez Carramal. Un tema de conexión emocional con enfoque rítmico y muy orientado al directo, que el artista potenció con una puesta en escena que aunaba potencia vocal y gran presencia escénica, con un gran aro de luz en tonalidades azules y rojas y efectos de pirotecnia.
Además de los artistas clasificados, en esta semifinal actuaron Luna Ki con ‘Bomba de amor’, Greg Taro con ‘Velita’ y Dora & Marlon Collins con ‘Rakata’.La gala se ha competado con otra invitada de excepción: Paloma San Basilio.