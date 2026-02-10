Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León ft. Julia Medina, clasificados en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

La quinta edición del Benidorm Fest ya tiene a sus primeros finalistas. Tras una emocionante primera semifinal, con la que vibraron más de 2,8 millones de espectadores únicos, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y María León ft. Julia Medina se clasificaron para la gran final y el próximo sábado 14 lucharán por alzarse con la sirenita de oro.

Programa de prime time más visto de la noche La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 reunió a una media de 850.000 seguidores y un 11,1% y superó los 2,8 millones de espectadores únicos. Fue líder de audiencia desde las 23:10 horas y la oferta preferida de casi todos los públicos: líder entre los jóvenes de 13 a 24 años (14%), de 25 a 44 (26,1%) y de 45 a 64 años (8,5%). Presentación de los artistas, tras la gala Una repercusión que se extiende desde anoche en las redes sociales y que se mantiene esta mañana: #BenidormFestSemi1 sigue en primera posición de tendencias en España en X. Alcanza 3,46 millones de visualizaciones y casi 57.000 interacciones, un 33% más de impacto que el año pasado.

Los seis clasificados Por segundo año consecutivo, los seis clasificados se anunciaron sin especificar el número de puntos ni el porcentaje de votos. El jurado profesional propuso que Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth se clasifiquen para la final. El voto popular, compuesto por los espectadores (llamadas, SMS y votos a través de RTVE Play) y por el voto demoscópico, qusio que fueran Izan Llunas, Kenneth, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS los finalistas. La suma de estas dos votaciones, junto con el voto demoscópico, determinó que los seleccionados fuesen finalmente Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth María León ft. Julia Medina. Los presentadores del Benidorm Fest, anoche en la primera gala ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

Primeras reacciones tras la gala Los seis finalistas contaron sus sensaciones en una rueda de prensa tras la gala conducida por María Eizaguirre. La directora de Comunicación y Participación de RTVE comenzó aclarando que Luna Ki estaba bien tras su indisposición y dedicándole un cálido reconocimiento: “Es una artista de los pies a la cabeza, todo corazón , todo sensibilidad … Luna es hipersensible y muy auténtica. RTVE es su casa y estamos aquí para lo que necesite. Me gustaría que le mandáramos un cariñosísimo aplauso”. Tras clasificarse, Tony Grox & LUCYCALYS afirmaron haber “disfrutado como nunca” y estar “agradecidos de poder formar parte de este festival”.”Ver cómo estaba vibrando el público me resulta indescriptible, no puede compararse con un ensayo”. Izan Llunas reconoció sentir “nervios puntuales ante un escenario tan grande”, pero se mostraba satisfecho: “Es una canción vocalmente difícil y ha salido bien”. Los componentes de KITAI quitaron hierro a las dificultades del directo y bromearon: “Son cosas que pasan. Veréis algo nuevo el sábado”. “Estamos acostumbrados a tener mucha gente delante y nos hemos sentido como en casa, ha sido natural para nosotros”. Foto de familia de los clasificados Mikel Herzog Jr. se sintió “emocionado durante toda la actuación, y tener la oportunidad de hacerlo otra vez en la final es simplemente mágico”. “Este tema simboliza mi comienzo y hacerlo en directo multiplica todo por 1.000”. Kenneth bromeó con el fuego de su puesta en escena y se mostró aliviado por continuar en la competición: “Saber que estoy en la final es un lujo. No tengo palabras”. María León se acordó de sus fans y dio las gracias “a la gente de Mexico que han mandado cariño y apoyo”. Su compañera Julia Medina puso en valor el Benidorm Fest: “Esto es un show de primer nivel y pasar a la final es una gran suerte”.