Alejo confiesa a Bárbara su secreto en 'Valle Salvaje': "Yo le di muerte"

La llegada de Braulio a Valle Salvaje ha pillado a Alejo por sorpresa. Su presencia le remueve muchos recuerdos, y más desde que sabe cuáles son las verdaderas intenciones de su primo en el valle: descubrir quién es el verdadero asesino de su padre, Domingo. Mientras, la distancia de Alejo también extraña a Braulio, que ha comentado a Bárbara la actitud que el hijo del duque tiene con él. Y sin quererlo, la Salcedo de la Cruz se ha visto involucrada en una disputa que ha sacado a la luz el mayor secreto del pequeño de los Gálvez de Aguirre. ¿Quieres saber lo que ha pasado? ¡Te contamos todos los detalles!

Alejo pierde los papeles con Bárbara Cada vez que Bárbara habla a Alejo de su primo Braulio, nota como el hijo pequeño del duque cambia el rostro. Por eso, se ha decidido a preguntarle en la última ocasión si ha dicho algo que le molestara porque se ha puesto mustio. Al ver que se defiende, la hermana de Adriana le hace una pregunta muy clara: "¿Por qué de repente actúa como un extraño conmigo? ¿Por qué no se sincera conmigo y reconoce que no está en su ser?". Alejo cree que Bárbara tiene otras intenciones en su interés, lo que hace que pierda los papeles con la joven, que insiste en hablar con él sobre lo que le ocurre, pero el Gálvez de Aguirre responde de malas maneras: "¿Y por qué no me deja en paz, rediez? Métase en sus asuntos y olvídese de que existo". 01.49 min Valle Salvaje - Alejo pierde los papeles con Bárbara