Alejo confiesa a Bárbara su secreto en 'Valle Salvaje': "Yo le di muerte"
- El joven explica a la Salcedo de la Cruz que su primo tiene razón respecto al crimen de don Domingo
La llegada de Braulio a Valle Salvaje ha pillado a Alejo por sorpresa. Su presencia le remueve muchos recuerdos, y más desde que sabe cuáles son las verdaderas intenciones de su primo en el valle: descubrir quién es el verdadero asesino de su padre, Domingo. Mientras, la distancia de Alejo también extraña a Braulio, que ha comentado a Bárbara la actitud que el hijo del duque tiene con él. Y sin quererlo, la Salcedo de la Cruz se ha visto involucrada en una disputa que ha sacado a la luz el mayor secreto del pequeño de los Gálvez de Aguirre. ¿Quieres saber lo que ha pasado? ¡Te contamos todos los detalles!
Alejo pierde los papeles con Bárbara
Cada vez que Bárbara habla a Alejo de su primo Braulio, nota como el hijo pequeño del duque cambia el rostro. Por eso, se ha decidido a preguntarle en la última ocasión si ha dicho algo que le molestara porque se ha puesto mustio. Al ver que se defiende, la hermana de Adriana le hace una pregunta muy clara: "¿Por qué de repente actúa como un extraño conmigo? ¿Por qué no se sincera conmigo y reconoce que no está en su ser?".
Alejo cree que Bárbara tiene otras intenciones en su interés, lo que hace que pierda los papeles con la joven, que insiste en hablar con él sobre lo que le ocurre, pero el Gálvez de Aguirre responde de malas maneras: "¿Y por qué no me deja en paz, rediez? Métase en sus asuntos y olvídese de que existo".
La confesión de Alejo a Bárbara
Incómodo por la discusión que han tenido previamente, Alejo acude a Bárbara para disculparse con ella: "Señorita, lo siento, no sabe hasta qué punto lamento haberme mostrado así con usted". La joven, comprensiva con el señorito, intenta restarle importancia. "No se preocupe, en cualquier otra ocasión le habría retirado la palabra por dos lunas, pero sé lo que está sufriendo", le responde.
Lo cierto, es que Bárbara no se hace ni una mínima idea del verdadero sufrimiento de Alejo, pero no tardará en descubrirlo pues está decidido a contarle toda la verdad. No cree que esté preparado para decirlo, pero también piensa que si no lo hace será mucho peor, pues teme perder la amistad que les une. La Salcedo de la cruz, por su parte, le recuerda que es una buena persona, y que sea lo que sea que esconde, no cree que sea tan grave.
Sin embargo, Alejo sí le deja clara la gravedad del asunto: "¿No se le antoja tan grave un asesinato? Las sospechas de mi primo son ciertas, Bárbara. A mi tío no le mataron unos malhechores, fui yo. Yo le di muerte a mi tío Domingo". Una confesión que deja sin palabras a Bárbara. ¿Le contará los motivos que le llevaron a hacer eso? ¡No te pierdas los próximos capítulos para descubrirlo!