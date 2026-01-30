Victoria revela quién ocupa sus pensamientos más íntimos en su secuencia más especial de ‘Valle Salvaje’
- La duquesa de Valle Salvaje recuerda a su hijo Gaspar
Victoria está sola. Desde su boda, la duquesa de Valle Salvaje ha visto cómo su sueño de convertirse en esposa de José Luis no ha sido como ella esperaba. Reproches, malas caras, discusiones. Sin embargo, no es a su marido a quien echa en falta, si no a la persona más importante de su vida, y de la de cualquier madre: su hijo. La muerte de Gaspar mostró a una Victoria vulnerable, con sentimientos, como nunca antes la habíamos visto, completamente rota ante la tumba de su primogénito.
Los siguientes acontecimientos que han ido ocurriendo en Valle Salvaje, hacían parecer que Victoria había superado su pérdida, pero la llegada de Dámaso a supuesto un jarro de agua fría para ella, que ha visto cómo, poco a poco, José Luis la desplazaba más todavía. La presión de su verdadero marido, los desplantes del duque, y los continuos enfrentamientos con Mercedes tienen a Victoria agotada, y completamente sola. Por eso es ahora cuando más echa de menos a Gaspar.
Los pensamientos más íntimos de Victoria
En una secuencia íntima y especial de la duquesa de Valle Salvaje, hemos podido conocer cuáles son sus pensamientos más ocultos. Una desconsolada Victoria habla a su hijo Gaspar de cómo cada día le pesan más los días y su ausencia: ""Me siento sola, profundamente sola. Desde que te fuiste no encuentro consuelo, no sé como afrontar los días. No sé cómo abordar la vida Gaspar, hijo mío, te echo tanto de menos, demasiado. No sé quién soy Gaspar, no lo sé, me he perdido".
La Salcedo de la Cruz cree que cualquier cosa que hace está mal, y que hace todo por un poco de cariño, pero no recibe nada por parte de su marido: "José Luis se ha convertido en un desconocido para mí, y desesperada y sola como estoy, siento que cometo un error tras otro con tal de un abrazo, una caricia, de una sonrisa".
La llegada de Dámaso, clave en su estado
Ya desde antes Victoria se veía desplazada por su marido, pero desde que Dámaso regresó a Valle Salvaje, su situación ha cambiado más todavía: "Con la llegada de Dámaso, me veo obligada a hacer lo que sea por sobrevivir, lo que sea, y estoy tremendamente angustiada. El único consuelo que tengo, además de que no hayas conocido a Dámaso, eso y que no me veas así, mendigando, suplicando, intentado buscar un lugar que jamás encuentro y que no sé si la divina providencia pondrá algún día en mi camino".
Completamente rota, Victoria reconoce a su hijo que cada día le cuesta más salir adelante. "Hay mañanas que cuando despierto al alba, me cuesta respirar, me ahogo Gaspar, me ahogo cada día un poco más. Lo noto, lo siento", dice antes de despedirse de su hijo a través de sus pensamientos: "Te fuiste demasiado pronto, y ahora me arrepiento de no haberte demostrado lo suficiente lo mucho que te quería. Si me pierdo del todo, espero que seas tú quien me encuentre".
Sin ninguna duda, una de las secuencias más sentidas, especiales y emotivas de Valle Salvaje. ¿No has podido verla? ¡La tienes completa en el vídeo que abre la noticia!