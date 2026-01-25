Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 26 de enero: Adriana confesará quién es el padre de su hijo

La boda de Adriana está cada vez más cerca y ella no quiere continuar con las mentiras. ¿Se atreverá a decirle la verdad al duque? Las presiones de Dámaso siguen haciendo mella y, para colmo, ya sabemos para qué ha venido Braulio al valle: investigará la muerte de su padre. ¡Problemas para Luisa y Alejo!

Capítulo 341 del lunes 26 de enero Matilde descubre unas cartas en la caja de Gaspar que le sorprenden sobremanera por su remitente. Y, hablando de cartas, la Casa Grande recibe una nueva misiva de Leonardo e Irene con una noticia que nadie espera y que también llegará a oídos de Bárbara… Matilde lee la carta que encuentra en la caja de Gaspar RTVE

Capítulo 342 del martes 27 de enero Tras evitar que las duquesas lleguen a las manos, Adriana pone en marcha un plan para que la paz reine entre ellas. ¿Surtirá efecto? En cuanto a Braulio, una emotiva conversación sobre su padre le conduce a confesar a Bárbara el verdadero motivo de su presencia en el Valle. Adriana y Luisa comparten los nervios de la boda RTVE

Capítulo 343 del miércoles 28 de enero A su manera, Braulio interroga a Mercedes, de quien sospecha pudo tener que ver en la muerte de su padre. Pero ¿seguirá siendo así tras hablar con ella? Por otro lado, la presencia de Dámaso en una gran cena en palacio acaba de manera inesperada cuando un gran secreto sale a la luz. El duque a punto de soltar la bomba RTVE

Capítulo 344 del jueves 29 de enero La cena en la Casa Grande acaba con un giro inesperado tras un anuncio del duque que deja a todos boquiabiertos. Por su parte, Braulio recurre a Bárbara para que la Salcedo le ayude a descubrir qué le ocurre a Alejo para evitarle a toda costa. Victoria rompe a llorar RTVE