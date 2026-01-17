Visita los platós de 'Valle Salvaje' y gana premios de la serie con RTVE Play Participa

Si alguna vez te has preguntado cómo son la Casa Grande y la Casa Pequeña en persona... ¡estás de suerte! Ahora puedes conocer los decorados de Valle Salvaje gracias a la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos como este. ¡Y eso no es todo! También puedes ganar merchandising de la serie y guiones firmados por los actores. ¿Te apetece? Te contamos más.

Gana merchandising de Valle Salvaje Desde el viernes 16 de enero, puedes canjear los puntos obtenidos participando en los retos de la plataforma y ganar una de las cinco botellas de Valle Salvaje que la producción ha puesto a tu disposición. Son de aluminio, con 400 ml de capacidad, ideal para tener en casa o para ir de excursión y visitar parajes tan salvajes como los de la serie. El equipo de Participa RTVE Play hará llegar el paquete por correo postal a todo el territorio nacional (península y archipiélagos). Gana una botella de merchandising de 'Valle Salvaje' RTVE

Guiones firmados por tus actores favoritos Si participas, también puedes ganar uno de los tres guiones firmados del primer capítulo de la serie. El episodio donde empezó todo y conocimos al elenco por primera vez. ¡Qué recuerdos! ¿No nos crees? Rocío Suárez de Puga, que interpreta a Adriana, ya ha firmado los suyos y te lo cuenta ;) 00.17 min Valle Salvaje - Gana un guion firmado de 'Valle Salvaje' con RTVE Play Participa