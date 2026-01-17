Visita los platós de 'Valle Salvaje' y gana premios de la serie con RTVE Play Participa
- Responde las encuestas, juegos y cuestionarios de la plataforma de participación de RTVE...
- ¡Y gana todos estos premios de 'Valle Salvaje'!
Si alguna vez te has preguntado cómo son la Casa Grande y la Casa Pequeña en persona... ¡estás de suerte! Ahora puedes conocer los decorados de Valle Salvaje gracias a la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos como este. ¡Y eso no es todo! También puedes ganar merchandising de la serie y guiones firmados por los actores. ¿Te apetece? Te contamos más.
Gana merchandising de Valle Salvaje
Desde el viernes 16 de enero, puedes canjear los puntos obtenidos participando en los retos de la plataforma y ganar una de las cinco botellas de Valle Salvaje que la producción ha puesto a tu disposición. Son de aluminio, con 400 ml de capacidad, ideal para tener en casa o para ir de excursión y visitar parajes tan salvajes como los de la serie.
El equipo de Participa RTVE Play hará llegar el paquete por correo postal a todo el territorio nacional (península y archipiélagos).
Guiones firmados por tus actores favoritos
Si participas, también puedes ganar uno de los tres guiones firmados del primer capítulo de la serie. El episodio donde empezó todo y conocimos al elenco por primera vez. ¡Qué recuerdos!
¿No nos crees? Rocío Suárez de Puga, que interpreta a Adriana, ya ha firmado los suyos y te lo cuenta ;)
El plato fuerte: visita los platós de la serie
Tres afortunados podrán elegir a su acompañante y venir conocer en persona los platós de la serie. Si has soñado con estar dentro de la Casa Pequeña y la Casa Grande... ahora puedes hacerlo y ver cómo es un día de rodaje de 'Valle Salvaje'. Una visita en la que conocerás todos los entresijos de la serie, que se graba en la Comunidad de Madrid. RTVE no se hace cargo de los desplazamientos, pero el equipo de Bambú Producciones te guiará en tu visita por los platós y te contará los secretos de 'Valle Salvaje'.
¡Entra en RTVE Play Participa y consigue tus puntos! Envío únicamente dentro de España.