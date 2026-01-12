Irene y Leonardo ya están casados: los personajes de 'Valle Salvaje' reaccionan a este bombazo

Irene y Leonardo ya están casados. Bárbara ha recibido la noticia de boca de Pepa, que no sabía en lo que se estaba metiendo cuando abrió la boca... ¡la pobre pensaba que su amiga ya lo sabía y estaría penando por ello! Pero ha sido en ese momento en el que a la pobre Bárbara se le ha caído el alma en los pies: sus peores temores se han cumplido.

Los planes de don José Luis y don Hernando han dado sus frutos. Primero descubrimos que ambos conspiraron para arrastrar a los jóvenes hasta Burgos fingiendo que el padre de Leonardo estaba gravemente enfermo. Ahora hemos descubierto que han cumplido su propósito.

Y, en un vídeo en exclusiva para RTVE Play, los actores Julen Katzy y Marina Sabadell han reaccionado a los últimos acontecimientos de la serie.

Así ha sido el momento en que Bárbara lo descubre "¿No se ha enterado? Entonces nada, no, olvídelo": con estas palabras, la pobre Pepa ha intentado deshacer lo que sin querer ha puesto en marcha. Pero era demasiado tarde, Bárbara, inquisitiva, le ha sacado la verdad. "Esta tarde he estado en palacio y Francisco me ha contado que hoy ha llegado una misiva de Burgos". ¿Y qué decía? "Decía que... que la señorita Irene y don Leonardo se han casado". 00.43 min Valle Salvaje - Irene y Leonardo se han casado