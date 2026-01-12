Irene y Leonardo ya están casados: los personajes de 'Valle Salvaje' reaccionan a este bombazo
- Bárbara ha recibido la peor noticia; ahora, su amado y su amiga la comentan en primicia
- Leonardo e Irene reaccionan a la traición de sus padres en este contenido exclusivo
Irene y Leonardo ya están casados. Bárbara ha recibido la noticia de boca de Pepa, que no sabía en lo que se estaba metiendo cuando abrió la boca... ¡la pobre pensaba que su amiga ya lo sabía y estaría penando por ello! Pero ha sido en ese momento en el que a la pobre Bárbara se le ha caído el alma en los pies: sus peores temores se han cumplido.
Los planes de don José Luis y don Hernando han dado sus frutos. Primero descubrimos que ambos conspiraron para arrastrar a los jóvenes hasta Burgos fingiendo que el padre de Leonardo estaba gravemente enfermo. Ahora hemos descubierto que han cumplido su propósito.
Y, en un vídeo en exclusiva para RTVE Play, los actores Julen Katzy y Marina Sabadell han reaccionado a los últimos acontecimientos de la serie.
Así ha sido el momento en que Bárbara lo descubre
"¿No se ha enterado? Entonces nada, no, olvídelo": con estas palabras, la pobre Pepa ha intentado deshacer lo que sin querer ha puesto en marcha. Pero era demasiado tarde, Bárbara, inquisitiva, le ha sacado la verdad. "Esta tarde he estado en palacio y Francisco me ha contado que hoy ha llegado una misiva de Burgos".
¿Y qué decía? "Decía que... que la señorita Irene y don Leonardo se han casado".
La reacción de Leonardo y Bárbara a las noticias de su boda
"Si esto es cierto, yo creo que Leonardo tiene una contradicción bastante grande. Se está traicionando, aquello por lo que siempre ha luchado, aunque entiende que la realidad se impone. Si vuelve, la va a seguir haciendo daño. Si hace cualquier gesto, la va a seguir haciendo daño. Quizá ha decidido que ya está: vamos a ser mayores", dice Julen Katzy sobre los sentimientos que ha debido tener Leonardo.
Los actores siembran dudas sobre si la boda habrá tenido lugar de verdad, o será otra manipulación de don Hernando desde la corte. Independientemente de cuál sea la verdad, el corazón de Bárbara no va a entender la diferencia: "Cuando reciba la noticia va a estar destrozada", afirma Marina Sabadell.
La actriz, que interpreta a Irene en la ficción, se imagina qué habría pasado si Pilara estuviese viva: "Su madre la animaría a encontrar el verdadero amor. Al final, su boda ha debido ser bastante amarga, con personas que no conoce, nadie de los suyos... cuando la familia es lo más importante para ella".
"Yo creo que Leonardo constantemente ha tenido que luchar por no pensar en Bárbara", afirma Katzy.