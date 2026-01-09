Luisa se despide de 'Valle Salvaje' en una preciosa escena para el recuerdo

Llegó el momento que todos estábamos temiendo e intentando posponer: Alejo, Adriana, y los fans de 'Valle Salvaje'. El momento en el que Luisa, presionada por el duque y su amenaza, emprende su marcha de Valle Salvaje. Lo ha hecho en plena noche, mientras el las casas duermen, y con Evaristo en los brazos. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa de agradecimiento.

Este emocionante momento nos deja una de las escenas más hermosas de la serie de La 1, aunque el sentimiento es agridulce. ¡Luisa es uno de nuestros personajes favoritos! Te contamos cómo ha sido este momento tan especial y repasamos los mejores momentos del personaje, interpretado por Loren Mairena, dentro de la serie.

Luisa da las gracias 00.29 min Valle Salvaje - Luisa, con Evaristo en brazos, se va de Valle Salvaje En el valle, a Luisa le ha pasado de todo: ha estado embarazada, ha estado a punto de perder la vida dando a luz, se ha enamorado y prometido de un hombre al que ama, Alejo, se ha peleado y reconciliado con figuras como Victoria o Isabel, ha conocido a su alma gemela (su amiga del alma, Adriana), ha ido a prisión y ha vuelto de entre los muertos. Suficientes emociones para considerar la suya una vida difícil y llena de obstáculos. Y, sin embargo, Luisa ha puesto siempre al mal tiempo buena cara, ha enfrentado con tesón la adversidad y se va del valle, aunque nos pueda sorprender, agradecida. Eso es lo que ha dicho al final de este episodio, mientras sale del que todo este tiempo ha sido su hogar: "Gracias, Valle Salvaje".