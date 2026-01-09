Luisa se despide de 'Valle Salvaje' en una preciosa escena para el recuerdo
- Luisa emprende su marcha en mitad de la noche y se va de 'Valle Salvaje'
- Tienes todos los capítulos de la serie en RTVE Play
Llegó el momento que todos estábamos temiendo e intentando posponer: Alejo, Adriana, y los fans de 'Valle Salvaje'. El momento en el que Luisa, presionada por el duque y su amenaza, emprende su marcha de Valle Salvaje. Lo ha hecho en plena noche, mientras el las casas duermen, y con Evaristo en los brazos. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa de agradecimiento.
Este emocionante momento nos deja una de las escenas más hermosas de la serie de La 1, aunque el sentimiento es agridulce. ¡Luisa es uno de nuestros personajes favoritos! Te contamos cómo ha sido este momento tan especial y repasamos los mejores momentos del personaje, interpretado por Loren Mairena, dentro de la serie.
Luisa da las gracias
En el valle, a Luisa le ha pasado de todo: ha estado embarazada, ha estado a punto de perder la vida dando a luz, se ha enamorado y prometido de un hombre al que ama, Alejo, se ha peleado y reconciliado con figuras como Victoria o Isabel, ha conocido a su alma gemela (su amiga del alma, Adriana), ha ido a prisión y ha vuelto de entre los muertos.
Suficientes emociones para considerar la suya una vida difícil y llena de obstáculos. Y, sin embargo, Luisa ha puesto siempre al mal tiempo buena cara, ha enfrentado con tesón la adversidad y se va del valle, aunque nos pueda sorprender, agradecida. Eso es lo que ha dicho al final de este episodio, mientras sale del que todo este tiempo ha sido su hogar: "Gracias, Valle Salvaje".
Los mejores momentos de Luisa en Valle Salvaje
¡Cuántas cosas hemos vivido con nuestra Luisa! Ese primer momento en el que cruzó miradas con Alejo y charlarlon, saltando entre ellos chispas, tal vez se lleve la palma. Aunque el momento en que Isabel, hasta entonces su enemiga, la asistió con cariño y cuidado en el parto de Evaristo, con la calidez de Pedrito dándole fuerzas... no se queda corto. O cuando se hizo amiga de Adriana, un vínculo que durará siempre. Todas estas cosas ha recordado mientras miraba a su alrededor en el valle por última vez... ¿cuál es tu favorito?