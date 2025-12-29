La historia de amor de los protagonistas de 'Valle Salvaje' ha alcanzado un punto decisivo: Rafael ha dado el paso y ha pedido matrimonio a Adriana. Un gesto que llega en el mejor momento de la pareja a pesar de que su relación no ha sido un camino de rosas.

¿Quieres casarte conmigo? Rafael ha decidido buscar un momento verdaderamente íntimo para este gran paso en su relación. Ha sido durante un paseo a la caída de la tarde por los alrededores de Valle Salvaje. Adriana, fatigada por el embarazo, se ha detenido a descansar antes de regresar a la Casa Grande. Por fin, lejos del ajetreo de los últimos acontecimientos relacionados con Luisa y Bárbara, la pareja ha podido disfrutar de un instante de calma. Adriana ha aprovechado ese silencio para sincerarse: "Quiero disculparme porque he dejado pasar las semanas sin que haya habido ni un solo momento en que hayamos podido disfrutarnos". Rafael pide matrimonio a Adriana en 'Valle Salvaje' RTVE Cuando se disponían a continuar su paseo, el nerviosismo de Rafael ha alertado a Adriana: “¿Rafael, qué pasa? Me estas alarmando”. Entonces Rafael, decidido, ha sacado el anillo y se ha arrodillado pronunciando las palabras con las que la pareja ha estado soñando todo este tiempo: “Adriana, ¿quieres casarte conmigo?”. Ella, emocionada, no ha podido pronunciar su respuesta. Habrá que esperar al siguiente capítulo para conocerla, aunque su expresión deja entrever un “sí, quiero” que podría resonar por todo el valle. RTVE

Un amor que nació cuando no debía La relación entre Adriana y Rafael no ha sido fácil. Su primer encuentro, en un baile de la corte de Carlos III, fue un auténtico flechazo: dos desconocidos que se enamoraron de inmediato. Pero aquel amor tenía un gran obstáculo, ya que poco después, Adriana fue obligada a casarse con Julio, el hermano de Rafael. El acuerdo, firmado en circunstancias cuestionables, la obligó a abandonar la Villa de Madrid y trasladarse a Valle Salvaje, junto a Julio y a Rafael. Ese compromiso forzado convirtió la historia de los protagonistas en un amor prohibido desde el primer instante. Rafael, recién regresado de la guerra, y Adriana, atrapada entre el deber y lo que dictaba su corazón, se vieron obligados a ocultar unos sentimientos que solo han ido en aumento con el tiempo. 01.51 min 'Valle Salvaje': el momento más romántico de Adriana y Rafael