El flechazo de Adriana y Rafael, lo más romántico de 'Valle Salvaje'

La pasión es uno de los principales ingredientes de Valle Salvaje, la nueva serie de La 1 que ha llegado a la parrilla con la intención de conquistarte. Esta ficción, ambientada en el siglo XVIII español, cuenta la historia de Adriana, una joven educada en la Villa de Madrid que queda huérfana de padre y que, por causa de un documento que fue firmado en extrañas circunstancias, debe viajar hacia el Norte y contraer matrimonio con un hombre al que no ama.

Adriana y sus hermanos no lo tendrán fácil tras su llegada a Valle Salvaje. Su tía Victoria es cabezota y manipuladora, una de las barreras que les impedirán perseguir sus deseos. Una enorme traición ha tenido lugar. En el caso de la protagonista, la mayor fatalidad tiene que ver con los dictados de su corazón: antes de llegar a su nuevo hogar conoció, brevemente, a un hombre misterioso con mirada salvaje del que quedó perdidamente enamorada. Su nombre es Rafael, y su amor es imposible: es el hermano de Julio, su prometido. ¿Conseguirán triunfar los amantes?

El primer encuentro entre Adriana y Rafael tiene lugar en el baile de la corte de Carlos III, uno de los últimos instantes antes de que su vida dé el último giro a peor y la protagonista descubra la muerte de su padre. Ella es la mujer más bella del lugar, con un vestido que quita la respiración, pero su mente está en otra parte. Él no se mezcla con el resto. Una mirada basta para que las dos almas gemelas se reconozcan entre la multitud .

Su primer beso, interrumpido

Cuando Adriana está a punto de subirse al carruaje para marcharse, abrumada, del baile, Rafael aparece tras de ella. La atracción es innegable y ambos están a punto de besarse, pero Cecilia, la amiga de Adriana, los interrumpe. Nos quedamos con las ganas de ver consumado este incipiente amor, aunque la mirada de Rafael no engaña: no va a quitarse a la protagonista de la cabeza fácilmente. Él aún no lo sabe, pero estos sentimientos le van a traer muchos problemas.