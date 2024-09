Así se grabó el gran baile de 'Valle Salvaje': una noche, dos palacios y 100 figurantes

El primer episodio de Valle Salvaje nos ha dejado sin respiración. La nueva serie diaria de La 1 destaca por su factura técnica, repleta de secuencias rodadas en exteriores y con mucha figuración que requieren todo un despliegue de vestuario, de arte… y, en el caso del gran baile de corte en el que se produce el flechazo entre Adriana y Rafael, también de una coreografía y una dirección bien medidas. ¿Quieres ver cómo se rodó el de Valle Salvaje? ¡Aquí lo tienes!

La serie está ambientada en el siglo XVIII, una época donde las danzas elegantes de moda en toda Europa (sobre todo el minué, popularizado en la corte de Luis XIV) aún gozaban de gran importancia entre las clases elevadas. “El hecho de estar invitado a una danza de palacio ya de por sí te daba un gran peso social, una importancia en un sistema de jerarquías muy marcadas”, explica Nazareth Troya, coreógrafa, bailarina y actriz que se encargó de montar el sofisticado baile que se nos ha quedado grabado en la retina.

Pero que no es tan difícil de ejecutar. De hecho, lo puedes probar en casa: Rocío Suárez de Puga, la actriz que interpreta a Adriana, nos enseñó algunos pasos durante los ensayos.

¿Ya te los sabes? ¡Pues seguimos!

Miguel Conde, director de Valle Salvaje y de este episodio, habla de lo sencillo que fue trabajar con Nazareth en la planificación de esta secuencia: “Después de hablar en detalle del tema, tardó 20 segundos en decirme: ¡Lo tengo! Aunque suene un poco raro, no encontramos ninguna dificultad”.

Filmado en los interiores del Palacio Real de la Granja San Ildefonso (Segovia) y en la fachada del Palacio Real de Aranjuez , el baile contó con casi un centenar de figurantes, veinticinco de los cuales participaron en la coreografía. “ No queríamos recrear un ballet de corte, aunque también existían en esa época, sino crear un baile natural, espontáneo . Por eso trabajé con figuración, no con bailarines: eso le daba la esencia, el punto de cotidianidad”, explica Nazareth.

Imaginar una danza para la pantalla

Es probable que, al observar a los personajes en pantalla, el escenario social y la actitud corporal te recuerden a películas tan míticas como Orgullo y prejuicio (Joe Wright, 2005) o María Antonieta (Sofía Coppola, 2006), o incluso a la serie Los Bridgerton. Pero este baile se imaginó desde cero y sin tomar referencias muy concretas, utilizando las figuras coreográficas y pensando en el lienzo del plano final.

“Lo cogí con tantas ganas que no quise copiar nada: me mandaron la música y en base a eso me empezaron a salir un montón de ideas. Quería que fuera algo muy especial. Miguel Conde, el director, me explicó que teníamos dos salas y queríamos darles mucho movimiento, hacer algo que no se hubiera hecho en otro lado”, explica Nazareth.

Para filmar las secuencias del baile se introdujeron grúas en los palacios Carlos H. Morado

Para diseñar un baile que va a ser filmado, hay que respetar el movimiento de las cámaras, las grúas y el resto de cuestiones técnicas que aparecen al rodar una ficción. “No es igual trabajar en un escenario, que tienes vía libre, que en un rodaje donde estás más limitada por el tiempo, por los tiros de cámara… en un escenario todo es mucho más grande, pero en cámara hay que reducir los pasos y amoldarte, porque demasiado volumen puede resultar excesivo”, explica.

En este tipo de rodaje, explica Miguel Conde, lo importante es prever que, además de a los bailarines, tienes que encajar al equipo en el mismo espacio: “Utilizamos una grúa que atravesaba las dos salas, apoyándonos también con la steadicam. Contamos desde el primer momento con dejar un hueco para entrar con todo y, de ese modo, lo que podía haber sido muy complejo al final no lo fue”.