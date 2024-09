Todo lo que debes saber de Adriana, la protagonista de 'Valle Salvaje'

La nueva serie diaria de La 1 viene cargada de emociones fuertes. Durante el estreno este miércoles 18 de septiembre a las 22.50h, la elevada factura técnica te va a llamar la atención, pero te vas a quedar por los personajes: un elenco coral de carácteres diferentes, que rozan, erran y no siempre actúan como se espera de ellos, pero que, precisamente por eso, te van a enamorar.

Ya te los hemos presentado a todos, pero la heroína merece una mención especial: Adriana es el desencadenante de la trama de Valle Salvaje, una joven cuya vida cambia de un día para otro y que tendrá que enfrentar grandes retos. Interpretada por Rocío Suárez de Puga, es una protagonista femenina fuerte, que ansía conservar su independencia y que lo apostará todo a su intuición y los dictados de su corazón.

“Adriana es una muchacha muy fuerte”, explica Rocío, que da vida a la joven de 22 años que, de un día para otro, descubre que debe abandonar su hogar en la Villa de Madrid para desposar con un hombre al que no ama. “Es como un miura, tira pa'lante le pese lo que le pese . Da igual la mochila que tenga, el sufrimiento, los códigos morales de la época… ella tira pa'lante”, explica.

Una heroína del siglo XXI, pero en el siglo XVIII

El problema de los matrimonios concertados atraviesa la ficción, que comienza con la traición de su entorno a la joven protagonista que siempre había deseado casarse por amor. Y que, justo antes de que todo se desmoronase, había encontrado al hombre de sus sueños en un baile de corte al que la obligaron a asistir, pese a su falta de interés por encontrar marido.

Lo que le atrae de Rafael no es que tenga clase o dinero —ella no era consciente de nada de esto cuando se conocieron— sino que es un hombre que parece entenderla profundamente, en toda su complejidad y con toda la oscuridad que ella misma esconde. Esta querencia de un amor real y profundo, de un vínculo donde pueda mantener su individualidad sin hacer renuncias, hacen de ella un personaje complejo y moderno.

“Me gusta que sea una chica de 2024 pero en el siglo XVIII. Eso conflictúa mucho a su alrededor y los pone a todos en un brete”, dice Rocío, que valora la luminosidad del personaje, su independencia en la toma de decisiones y su fuerte sentido del bien. “Es un personajazo y me encanta”.

Adriana se ve abocada a un matrimonio concertado tras la muerte de su padre

La actriz se abre también respecto a los retos que presenta Adriana, un personaje creado por Josep Cister Rubio a la vez recto y pasional que no es nada fácil interpretar: “Esa entereza requiere mucha energía. Hay que estar siempre en un punto bastante crítico que puede ser un poco agotador, pero que aún así a mí me moviliza, me ayuda a conectar con mi energía vital”.

Si buscas emocionarte, apostar fuerte por alguien y no querer dejar de mirar, no te pierdas la historia de Adriana en Valle Salvaje. Estreno el miércoles 18 de septiembre y, a partir del jueves, todas las tardes a las 18:30h en La 1.