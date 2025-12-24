Martín y Pepa de Valle Salvaje se dan el 'sí, quiero' en Telepasión 2025
- Loren Mairena, Marcos Orengo, Elena Navarro y Rafa Álamos protagonizan el número de este año
- La canción que han versionado es "Qué hubiera sido", de KAROL G, pero con un toque especial
La cita imprescindible de todas las Nochebuenas ha vuelto a contar con nuestra serie favorita: los actores de Valle Salvaje han aparecido por segundo año consecutivo en Telepasión. Eso sí, este año ha cambiado el elenco: Marcos Orengo (Martín), Elena Navarro (Pepa), Rafa Álamos (Francisco) y Loren Mairena (Luisa) han sido los elegidos para protagonizar esta fantasía que mezcla canto, baile, pop y la trama de la diaria que nos ha robado el corazón.
Porque este año, la cosa va de triángulos amorosos. Y la historia de los personajes del servicio ha cambiado el significado de la canción de KAROL G "Qué hubiera sido", dándole una nueva vida: "Se ha jugado la letra con la trama del triángulo amoroso entre Martín, Pepa y Francisco, y cuando la leímos nos reímos muchísimo entre nosotros", cuenta Elena Navarro, que interpreta a Pepa. A quien seguro le gustaría la canción también es a Luisa. "Estaría completamente en su salsa... Con lo avispada, adelantada a su tiempo y salada que es, la letra le encantaría. No creo que se la cantara a Evaristo, pero a Alejo… ¡seguro!, cuenta Loren Mairena.
"Una propuesta muy chula, y grabarla y jugar con la trama fue divertidísimo: los movimientos, cómo nos expresábamos, con quién cantábamos... fue muy guay y nos lo pasamos muy bien". ¡La clave está en los detalles!
Telepasión, la cuenta pendiente de Marcos Orengo
Muchos recordaréis a Marcos Orengo de su paso por La Promesa: todos adorábamos a Feliciano, uno de los personajes más queridos. Pues bien, resulta que el actor que da vida a Martín en 'Valle Salvaje' estuvo a punto de salir en Telepasión en 2023: "Llegué a grabar las voces en el estudio, estaba contentísimo con la oportunidad... pero me rompí la mano rodando una secuencia de La Promesa justo antes de rodar la actuación. Al final no pude hacerlo, y me quedé con la espinita clavada".
¡Y tenía muchas ganas! "Para mí actuar en Telepasión era un hito histórico en mi carrera y jamás hubiese pensado que pudiese llegar a hacerlo. ¡Así que hacerlo en Valle Salvaje me hace mucha ilusión y mucha gracia!", nos cuenta Marcos.
Elena también saltó a la oportunidad: "Me pareció que sería una buenísima experiencia y que la disfrutaría muchísimo. Encima tuve la suerte de compartirla con unos compañeros a los que quiero y admiro muchísimo, y eso hizo que fuera un día muy entretenido". Uno de los motivos por los que Loren Mairena aceptó participar en Telepasión fue para cumplir un sueño que tenía desde que era niña: "De pequeña siempre me encantaban estas cosas y grababa mis propios videoclips con mis amigas. A muchos nos encanta creernos una superestrella de videoclip".
Rafa Álamos, que da vida a Francisco, se apunta a un bombardeo. Y ya ha avisado a toda su familia para que no se lo pierdan: "Este año que aparezco yo seguramente que a mis padres y a mi chica les haga mucha ilusión: ya he avisado para que estén disponibles la noche del 24", dice.
Del siglo XVIII a la actualidad
Lo más divertido del número ha sido el cambio de vestuario en el que podemos ver, por primera vez, a los personajes de época en el siglo XXI. ¡Y de qué manera! Vestidos de reggaetoneros de los pies a la cabeza, se han ido de boda (muy informal, eso sí) a la capilla de Valle Salvaje.
"Lo más divertido creo que fue el cambio de outfit, de vernos con la ropa de siempre a de repente una cosa super loca que nos gustó bastante. El mío me encantó y el de los demás me parecía espectacular", dice Rafa, que podría ver a Francisco vistiéndose así en un día normal si hubiese nacido en nuestra era: "Francisco es un adelantado a su tiempo, yo creo que perfectamente se vestiría como me vistieron a mí en el siglo XXI. Le parecería muy gracioso y como tiene mucha cara, se lo pasaría muy bien".
Martín ya es otro cantar: "Se llevaría las manos a la cabeza con el conjunto que le han puesto. Sería el emoji del chico con la mano en la cara. Me miraría con decepción y se iría", imagina Marcos. "Pero fue divertidísimo ver a cuatro patos mareados intentando bailar con esos looks. Nos lo pasamos muy bien".
Música, baile... ¡y acción!
El año pasado, participaron en Telepasión dos actrices de 'Valle Salvaje' con mucha experiencia en el mundo del canto: una había actuado en musicales y la otra era artista profesional. Este año, nuestros actores se han lanzado a la piscina por amor al arte... pero por primera vez. "Cantar yo había cantado en la ducha... y poquito más", dice Rafa.
Marcos lo había intentado en otras ocasiones, pero admite que no es su fuerte: "A pesar de que tengo la carrera de composición musical, no es lo mío. Se entonar, pero no tengo buena voz. Os podría contar muchas historias de la carrera", dice entre risas. "Lo que me encantaría es dar clases de baile, porque creo que tengo ritmo pero que parezco un poco un pato mareado...". En este proceso de grabación los actores de la diaria de La 1 han podido ver los entresijos de una producción musical. "El resultado es increíble y me resultó muy curioso descubrir todo el trabajo que hay detrás de una canción cuando se graba en un estudio", cuenta Loren Mairena.
Eso sí: Marcos se atrevió a experimentar con ayuda de la coreógrafa, Lola González. "Me vio tan motivado que me improvisó un pasito de baile para mí solo... para un bailarín es pan comido, pero a mí se me complicó un poco y, como iba vestido de personaje, me entraron unos calores...". Loren también cuenta que todo fluyó sobre la marcha: "¡La coreografía fue improvisación y dejándome llevar! Los bailarines y la coreógrafa fueron majísimos y nos acompañaron muy bien durante todo el proceso".
¿Y Elena? "¡Cantar se me da fatal!", dice. "Nunca he cantado ni he aprendido técnica para hacerlo ni nada. Bailar sí se me da un poco mejor, pero llevo unos años sin hacerlo y siento que estoy un poco oxidada... ¡pero quién sabe! Quizás le dé una oportunidad alguna vez simplemente por formarme y por aprender cosas nuevas y ya veré cómo me desenvuelvo por ahí".
"Yo cada vez que me escuchaba en el estudio de grabación, no podía no reírme. Intentaba hacerlo lo mejor que podía y me sentí muy cómoda, pero fue lo más difícil", dice Elena, quien llevó sus cuerdas vocales a punto con una infusión de jengibre, limón y miel. "Seguía cantando igual de mal pero la voz salía bien", cuenta entre risas.
Al final, lo dieron todo y lo hicieron fenomenal. Puedes ver todo el proceso de la grabación de esta actuación en el making of. ¡No te lo pierdas!