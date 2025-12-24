Martín y Pepa de Valle Salvaje se dan el 'sí, quiero' en Telepasión 2025

La cita imprescindible de todas las Nochebuenas ha vuelto a contar con nuestra serie favorita: los actores de Valle Salvaje han aparecido por segundo año consecutivo en Telepasión. Eso sí, este año ha cambiado el elenco: Marcos Orengo (Martín), Elena Navarro (Pepa), Rafa Álamos (Francisco) y Loren Mairena (Luisa) han sido los elegidos para protagonizar esta fantasía que mezcla canto, baile, pop y la trama de la diaria que nos ha robado el corazón.

Porque este año, la cosa va de triángulos amorosos. Y la historia de los personajes del servicio ha cambiado el significado de la canción de KAROL G "Qué hubiera sido", dándole una nueva vida: "Se ha jugado la letra con la trama del triángulo amoroso entre Martín, Pepa y Francisco, y cuando la leímos nos reímos muchísimo entre nosotros", cuenta Elena Navarro, que interpreta a Pepa. A quien seguro le gustaría la canción también es a Luisa. "Estaría completamente en su salsa... Con lo avispada, adelantada a su tiempo y salada que es, la letra le encantaría. No creo que se la cantara a Evaristo, pero a Alejo… ¡seguro!, cuenta Loren Mairena.

El elenco de Valle Salvaje lo da todo en Telepasión 2025 RTVE

"Una propuesta muy chula, y grabarla y jugar con la trama fue divertidísimo: los movimientos, cómo nos expresábamos, con quién cantábamos... fue muy guay y nos lo pasamos muy bien". ¡La clave está en los detalles!

Telepasión, la cuenta pendiente de Marcos Orengo Muchos recordaréis a Marcos Orengo de su paso por La Promesa: todos adorábamos a Feliciano, uno de los personajes más queridos. Pues bien, resulta que el actor que da vida a Martín en 'Valle Salvaje' estuvo a punto de salir en Telepasión en 2023: "Llegué a grabar las voces en el estudio, estaba contentísimo con la oportunidad... pero me rompí la mano rodando una secuencia de La Promesa justo antes de rodar la actuación. Al final no pude hacerlo, y me quedé con la espinita clavada". ¡Y tenía muchas ganas! "Para mí actuar en Telepasión era un hito histórico en mi carrera y jamás hubiese pensado que pudiese llegar a hacerlo. ¡Así que hacerlo en Valle Salvaje me hace mucha ilusión y mucha gracia!", nos cuenta Marcos. Marcos Orengo en Telepasión 2025 RTVE Elena también saltó a la oportunidad: "Me pareció que sería una buenísima experiencia y que la disfrutaría muchísimo. Encima tuve la suerte de compartirla con unos compañeros a los que quiero y admiro muchísimo, y eso hizo que fuera un día muy entretenido". Uno de los motivos por los que Loren Mairena aceptó participar en Telepasión fue para cumplir un sueño que tenía desde que era niña: "De pequeña siempre me encantaban estas cosas y grababa mis propios videoclips con mis amigas. A muchos nos encanta creernos una superestrella de videoclip". Rafa Álamos, que da vida a Francisco, se apunta a un bombardeo. Y ya ha avisado a toda su familia para que no se lo pierdan: "Este año que aparezco yo seguramente que a mis padres y a mi chica les haga mucha ilusión: ya he avisado para que estén disponibles la noche del 24", dice. Rafa Álamos y Loren Mairena, de Valle Salvaje, en Telepasión 2025 RTVE

Del siglo XVIII a la actualidad Lo más divertido del número ha sido el cambio de vestuario en el que podemos ver, por primera vez, a los personajes de época en el siglo XXI. ¡Y de qué manera! Vestidos de reggaetoneros de los pies a la cabeza, se han ido de boda (muy informal, eso sí) a la capilla de Valle Salvaje. "Lo más divertido creo que fue el cambio de outfit, de vernos con la ropa de siempre a de repente una cosa super loca que nos gustó bastante. El mío me encantó y el de los demás me parecía espectacular", dice Rafa, que podría ver a Francisco vistiéndose así en un día normal si hubiese nacido en nuestra era: "Francisco es un adelantado a su tiempo, yo creo que perfectamente se vestiría como me vistieron a mí en el siglo XXI. Le parecería muy gracioso y como tiene mucha cara, se lo pasaría muy bien". Elena Navarro, Pepa en Valle Salvaje, en Telepasión 2025 RTVE Martín ya es otro cantar: "Se llevaría las manos a la cabeza con el conjunto que le han puesto. Sería el emoji del chico con la mano en la cara. Me miraría con decepción y se iría", imagina Marcos. "Pero fue divertidísimo ver a cuatro patos mareados intentando bailar con esos looks. Nos lo pasamos muy bien".