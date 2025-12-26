El divertido cameo en la boda de Matilde y Atanasio en 'Valle Salvaje' del que no te has dado cuenta

Las emociones están a flor de piel con todos los giros que está dando la trama de casamiento de Atanasio y Matilde. Todos queremos verlos juntos. Todos confiamos en que, en algún momento, se darán el sí quiero. Pero la errática conducta de Martín y el acecho constante de Victoria están poniendo en peligro su final feliz.

No podemos olvidar que 'Valle Salvaje' es una serie diaria y, como tal, los obstáculos a superar son uno de los ingredientes principales. Sufrimos, pero nos encanta. Porque cuando conseguimos lo que deseamos, después de una larga espera, el resultado es mucho más dulce.

Imágenes de la boda de Matilde y Atanasio RTVE

Charlamos con Ozo Perozo, director de la serie, sobre la escena de los prometidos dispuestos a casarse en la Cruz de las Almas. Porque tenemos curiosidad, pero también por un detalle que a lo mejor todavía no conocíais: ¡es el propio director quien interpreta al sacristán! Viajamos detrás de las cámaras de 'Valle Salvaje' para contároslo todo sobre este cameo, muy especial para todo el equipo de la serie.

¿Cómo surgió la idea de hacer este cameo, por gusto o por necesidad?

Fue por gusto. Yo en todas las series en las que trabajo, si puedo, lo hago. Meterme en el otro lado en algún momento para ver cómo es estar allí y ponerme en el lugar de los actores es una experiencia muy valiosa. Te hace consciente de muchas cosas: todo lo que tiene que tener en mente un actor, vivir los tiempos de procesos (maquillaje y peluquería) desde dentro, entender de qué manera se comunica mejor... y sobre todo lo expuestos que están los actores. Desde fuera parece muy fácil pero no lo es, y es útil tenerlo presente. Cuando empecé a dirigir me metí a clases de interpretación en Galicia, con Fernando Tato, porque veía que había algo de incomunicación casi siempre entre dirección y actores. Todas las profesiones tienen su vocabulario, y no es lo mismo hablar el idioma de los actores que el de dirección.

¿En qué se diferencian esos lenguajes?

Los directores pensamos en resultados, en lo que solemos ver, y tendemos a pensar en resultados. "Quiero que esta casa sea pobre", "quiero que este vestuario sea elegante", y al actor le digo "quiero que seas muy bueno". Pero a los actores no tienes que decirles resultados, no adjetivos, sino verbos: lo que tienen que hacer. No "sé más malo", sino "dale caña", por ejemplo. Para que se enfoquen en lo que tienen que hacer, no en lo que tienen que parecer.

Ozo Perozo en el papel del sacristán Almagro RTVE

Supongo que hay un punto de diversión añadida en rodaje cuando el dirección cambia de papeles. ¿Cómo fue el ambiente ese día?

A los actores les hizo muchísima gracia. Con el equipo técnico yo me esperaba mucho vacile, que aprovechasen ese día para hacerle perrerías al jefe, pero no fue así: fueron muy respetuosos y se lo tomaron super en serio.

¿Nos cuentas alguna anécdota?

El personaje cuando se escribió se llamaba Sacristán, no tenía nombre. Pero cuando los guionistas de plató se enteraron de que lo iba a hacer yo, me dieron la oportunidad de ponerle nombre y elegí Almagro, por María Almagro, que también fue directora en 'Valle Salvaje'.

¿Por qué crees que Atanasio y Matilde le gustan tanto a la audiencia?

Cuando empezaron a salir juntos fue una sorpresa total, como espectador nunca me habría esperado esta unión. Pero es una rara avis esta relación dentro de la serie porque tienen muy pocos problemas como pareja. En este tipo de series es habitual que, aunque el romance empiece muy bien, se complique por obstáculos externos o internos. Pero ellos son muy estables, muy firmes, y creo que ese es uno de sus puntos diferenciales. También el tratarse de un romance secreto.

¿Qué le dirías al público que se impacienta cuando a los buenos le pasan cosas malas?

Que todo tiene un porqué. Y que lo más importante no es que estén casados, sino que como pareja sigan tan bien como siempre.

