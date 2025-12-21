Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 22 de diciembre: llega la boda de Matilde y Atanasio

Las noticias que le llegan a Leonardo de la corte le obligan a hacer un viaje inesperado. Por su parte, aumentan la presión al juez para que libere a Luisa. ¿Llegarán a tiempo para salvarle la vida?

Capítulo 320 del lunes 22 de diciembre Don Sebastián cambia el rumbo de Leonardo: su padre agoniza y debe partir de inmediato a su lado. Rafael y José Luis le dan su adiós… e Irene le ofrece su compañía, pero él se la niega. Antes de marchar, busca a Bárbara para despedirse… pero no logra hallarla. ¿Será ya demasiado tarde para ellos?

Capítulo 321 del martes 23 de diciembre José Luis, amenazado por Dámaso, va a hablar con el juez para que libere a Luisa. ¿Lo conseguirá a tan solo un día del juicio? Bárbara se entera de que Leonardo ha tenido que partir. ¿Cómo se tomará la Salcedo el no haber podido despedirse de él? Mientras, Mercedes, recibe un nuevo anónimo.

Capítulo 322 del miércoles 24 de diciembre Irene acude al duque para preguntarle qué ocurrirá con su compromiso si don Hernando falleciera y la sorprende con su reacción. Pepa visita a Luisa y queda sobrecogida al saber que esta quiso quitarse la vida. Mientras, el duque se asegura de que Alejo cumpla con el pacto.