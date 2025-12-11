La petición imposible de Luisa a Adriana en 'Valle Salvaje': quiere ayuda para quitarse la vida

Luisa es, desde que comenzó 'Valle Salvaje', uno de los personajes más activos, alegres y vivaces de la serie de La 1. Es una mujer fuerte y con las cosas claras, leal hasta el exceso, que haría cualquier cosa por las personas que quieren. Perseverante y luchadora, nadie se esperaba lo que estamos contemplando las últimas semanas: que Luisa podía perder la esperanza y las ganas de pelear.

La última prueba que la joven ha tenido que afrontar, tras ser encarcelada por un delito que no cometió y utilizada por el duque para sus planes perversos, es lo que le reveló la visita del juez: que el delito por el que la van a juzgar es el de sacrilegio, al haber robado supuestamente una talla religiosa, y que de declararla culpable (y no hay ninguna prueba que pueda exculparla) la pena que le espera es la peor de todas: la pena capital o pena de muerte.

La difícil petición de Luisa Se lo ha dejado claro a todos quienes han ido a visitarla a la cárcel: el personaje interpretado por Loren Mairena ha perdido toda la esperanza. No cree que nada de lo que sus amigos pueden hacer (hablar con el duque, implorar clemencia a las autoridades de la Santa Hermandad) pueda surtir efecto cuando todas las pruebas del robo de la talla apuntan hacia ella. Cree que su suerte está echada y que va a morir. Por eso ha tomado esta difícil decisión. Le ha pedido ayuda a Adriana, su cómplice y compañera de aventuras. Y, entre los barrotes de la cárcel, le ha dicho lo indecible: quiere que su amiga la ayude a tener una muerte digna. No quiere que su ejecución, en la plaza del pueblo, sea un espectáculo para las masas. No quiere que sus seres queridos la vean así. Si tiene que morir, prefiere que sea en la intimidad. Es la única forma que le queda, según ella, para irse en paz.