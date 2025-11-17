Luisa confiesa toda la verdad a Adriana en Valle Salvaje, ¡pero no se declara inocente!

Adriana sigue muy preocupada por el estado de Luisa, encarcelada desde hace días tras ser acusada de haber robado la talla del duque de Valle Salvaje en la Casa Grande. Después de estar sin verla varios días desde su detención, la Salcedo de la Cruz pudo ver al fin a su amiga, y en un estado muy preocupante: golpeada, desnutrida y casi moribunda. Esto dejó más preocupada aún a una Adriana que ha insistido en que Luisa diga que no tuvo nada que ver con el robo de la talla y culpe a Tomás. Sin embargo, la criada siempre ha exculpado al personaje pagado por José Luis, hasta ahora, que finalmente ha confesado. ¿Quieres saber lo que le ha contado a su amiga? ¡Te contamos todos los detalles!

Luisa confiesa que no robó la talla Adriana ha conseguido no solo ver a Luisa, si no también entrar en la celda, abrazarla y llevarle unas lentejas que su hermana le ha preparado para que pueda alimentarse mejor. Juntas pueden mantener una mejor conversación en la que la Salcedo de la Cruz le dice que sabe que en el pasado se dedicó a robar. Por eso, Adriana vuelve a hacerle la gran pregunta: "¿Quién robó la talla de la Casa Grande?". Luisa no quiere hablar del asunto, y continúa diciendo que ha sido ella. Sin embargo, su amiga sigue sin creer lo que dice. "Si, fue él. Tomás robó la talla y me buscó la ruina", termina confesando finalmente. Adriana se quita un peso de encima al confirmar lo que ella creía, pero no se explica por qué no ha dicho la verdad a la Santa Hermanda, y es que todo tiene una explicación: "Tomás robó esa talla pero yo le ayudé. Reconozco que obré terriblemente mal", comienza explicándole a la joven, y recordándole cuando fue a la Casa Grande y doña Victoria la encontró enfrente de su alcoba: "Sucedió lo que esperaba, sacarla de quicio. Y mientras armaba un escándalo con todo el mundo pendiente de mi persona, Tomás aprovechó ese momento para coger la talla e irse sin ser visto. Os distraje para que pudiera robar, estaba todo planeado".