¡El duque trajo a Tomás a Valle Salvaje mientras Luisa se declara culpable!

Era demasiado bueno para ser verdad. En las últimas semanas, el duque parecía haber renovado por completo su temperamento: en lugar del hombre frío que conocimos al principio de la serie, calculador e incapaz de expresar amor, nos encontrábamos ante un padre cariñoso, dispuesto a ponerse en la piel de sus hijos y a mostrarles apoyo incluso cuando no estaban de acuerdo en todo.

Pero era todo un espejismo, un truco más de José Luis, o eso parece: lo que hemos visto en el bosque lo cambia todo. Tomás, el hombre del pasado de Luisa que la ha incriminado en un robo, por culpa del cuál la han metido en la cárcel, estaba trabajando para el duque de Valle Salvaje. Como lo oyes: no llegó al valle por casualidad, ni porque siguiese enamorado de Luisa ni para dar un golpe en el que ha terminado involucrándola. No: todo fue un apoyo del duque, que le ha pagado sus honorarios... porque ha cumplido la tarea con creces.

¿Qué le encargó José Luis a Tomás? ¿Y por qué lo hizo? Es difícil que sepamos a ciencia cierta cómo fue el acuerdo entre Tomás y José Luis. Pero lo que parece es que, lejos de aceptar de una vez por todas la relación entre Luisa y su hijo pequeño, Alejo, el duque de Valle Salvaje ha actuado con la intención de separarlos para siempre. Tomás no sólo ha fracturado la relación de Luisa y Alejo, poniéndole celoso, obligándola a mentir y haciendo que la pareja discuta más que nunca. Sino que puede haber destruido la confianza que el pequeño de los Gálvez de Aguirre tenía en la que iba a ser su mujer. Porque Luisa acaba de "confesarlo" todo ante el capitán de la Santa Hermandad. Aunque ella no haya cometido el crimen, sino Tomás, acabamos de descubrir que la joven se ha declarado culpable de lo que se le acusa. ¿Qué estará pensando Luisa? ¿Cómo puede haber tomado esta decisión?