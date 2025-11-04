¿Qué significa 'maitia' y por qué llaman así a Mercedes de 'Valle Salvaje'?

"Hola, queridos espectadores de Valle Salvaje. Me conocéis como Mercedes pero yo en realidad me llamo Miren". Con estas palabras comienza la nueva entrega de nuestro formato favorito: los vídeos en los que el elenco de Valle Salvaje nos enseña cómo es su día a día en el rodaje de la serie diaria de La 1. Esta semana le ha tocado a Miren Arrieta, que comienza su vídeo revelándonos cómo la llaman sus compañeros de trabajo. Y no es ni Mercedes ni Miren sino por su apodo: "Maitia".

¿Qué significa maitia? Es una palabra en euskera que se podemos traducir como "querida". Y el origen del apodo es muy sencillo: así es como Miren, originaria de Donosti, se refiere a todos sus compañeros (querido, querida) y, en consecuencia, como sus compañeros han pasado a referirse a ella. ¡Misterio resuelto!

Una semana con Miren Arrieta en Valle Salvaje Después del divertido montaje en el que diferentes miembros del equipo técnico y artístico saludan a Maitía, como ellos llaman a Miren, la actriz pasa a mostrarnos en su pequeño "documental" cómo es el rodaje de la serie desde su punto de vista. ¿Lo más divertido? Ver cómo interactúa con sus compañeros y poder conocerles un poco más detrás de las cámaras. Por ejemplo, cuando Miren intenta compincharse con Rocío Suárez de Puga (Adriana) para despertar de la siesta a Alejandro Bordanove (Atanasio). Ella no se deja convencer, pero Miren persiste en su intento... para encontrarse a Alejandro despierto y poniéndose las lentillas. Miren Arrieta en el rodaje de 'Valle Salvaje' RTVE Otros instantes a los que accedemos a través de la cámara de Miren: su visita a las compañeras de sastrería, un susto que le pega a Loren Mairena (Luisa) y María Redondo (Matilde), Emma Guilera (Bárbara) bailando ballet en el set... pequeños momentos de travesuras y diversión que se mezclan con lo estrictamente profesional: los procesos en maquillaje y peluquería, los retoques antes de entrar a secuencia o el rodaje, en el que atisbamos a ver a Iván Renedo (Pedrito) y los directores Ozo Perozo y Verónica Sáenz.