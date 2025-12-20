Bill Clinton, Mick Jagger o Michael Jackson: ¿quiénes aparecen en los archivos difundidos de Epstein?

El grupo de celebridades relacionadas con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein se sigue ampliando, o confirmando en algunos casos, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haya publicado este viernes miles de archivos y fotografías.

Horas antes de que se cumpliera la fecha límite impuesta por la ley que obligaba al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso, imágenes de artistas como Mick Jagger y Michael Jackson junto a Epstein y su entorno han sido difundidas. No obstante, la revelación de estas fotografías no implica a estas personalidades en los delitos del magnate.

La Justicia de EE.UU. ha publicado un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Clinton relajado en un jacuzzi Una imagen del expresidente Bill Clinton hallada en los archivos de Epstein. Departamento de Justicia de EE.UU. En una de las imágenes difundidas por el DOJ, el expresidente Bill Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: "¡Dios mío!". Se han revelado otras cinco imágenes del exmandatario demócrata en propiedades del pederasta, con el que mantuvo una estrecha relación en los años 90 y a principios de los 2000. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantante de los Rolling Stones, sin presencia del pederasta en estas últimas. Jeffrey Epstein (3-d), junto al cantante Mick Jagger (c) y el expresidente Bill Clinton (i) Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, ha salido en su defensa, señalando que existen "dos tipos de personas": los que no sabían nada y cortaron relaciones con Epstein cuando sus crímenes salieron a luz y los que "continuaron su relación con él después", y asegura que Clinton se encuentra en el primero. Ureña critica la estrategia de la Administración del presidente, Donald Trump, para la publicación de los archivos, asegurando que la Casa Blanca usa la imagen de Clinton para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz. "Pueden publicar todas las fotos granuladas de más de 20 años que quieran, pero este asunto no va de Bill Clinton. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará", ha añadido Ureña en su mensaje publicado en su cuenta de X. El expresidente también sale acompañado de la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, declarada culpable de prostitución infantil y trata de personas, así como más celebridades como el actor Kevin Spacey. El expresidente estadounidense Bill Clinton, Ghislaine Maxwell y el actor Kevin Spacey en una imagen tomada en la finca de Jeffrey Epstein Departamento de Justicia de EE.UU.

Michael Jackson y Diana Ross El 'rey del pop', Michael Jackson, aparece en dos archivos. En uno de ellos posa de forma individual con Epstein, lo que podría ser una muestra de amistad entre ambos, pero que no implica ninguna culpabilidad por parte del artista. Jeffrey Epstein posa con Michael Jackson Departamendo de Justicia de EE.UU. De hecho, en varios de los archivos ni siquiera aparece Epstein, sino que son fotografías que él tenía en su poder, muchas de ellas porque se habían realizado en sus propiedades. La investigación contra Epstein se inició en 2005 a raíz de la denuncia de los padres de una menor. En 2008, fue condenado por primera vez por "solicitar prostitución" a menores, y le sentenciaron a 18 meses de cárcel. Con el tiempo se fueron sumando las denuncias y evidencias contra él y su socia, Ghislaine Maxwell, por organizar una red de tráfico sexual y prostitución que incluía a menores, supuestamente para hombres conocidos y poderosos. El expresidente estadounidense Bill Clinton, Michael Jackson y Diana Ross en una imagen publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. Departamento de Justicia de EE.UU.