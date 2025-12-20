Bill Clinton, Mick Jagger o Michael Jackson: ¿quiénes aparecen en los archivos difundidos de Epstein?
- La Justicia de EE.UU. ha publicado un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes
- El expresidente demócrata protagoniza la mayoría de las imágenes
El grupo de celebridades relacionadas con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein se sigue ampliando, o confirmando en algunos casos, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haya publicado este viernes miles de archivos y fotografías.
Horas antes de que se cumpliera la fecha límite impuesta por la ley que obligaba al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso, imágenes de artistas como Mick Jagger y Michael Jackson junto a Epstein y su entorno han sido difundidas. No obstante, la revelación de estas fotografías no implica a estas personalidades en los delitos del magnate.
La Justicia de EE.UU. ha publicado un total de 3.965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos. La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de vídeo y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.
Clinton relajado en un jacuzzi
En una de las imágenes difundidas por el DOJ, el expresidente Bill Clinton aparece relajado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro fue censurado. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido de las primeras en compartir la fotografía en su cuenta de X, donde reaccionó con un mensaje de asombro: "¡Dios mío!".
Se han revelado otras cinco imágenes del exmandatario demócrata en propiedades del pederasta, con el que mantuvo una estrecha relación en los años 90 y a principios de los 2000. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantante de los Rolling Stones, sin presencia del pederasta en estas últimas.
El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, ha salido en su defensa, señalando que existen "dos tipos de personas": los que no sabían nada y cortaron relaciones con Epstein cuando sus crímenes salieron a luz y los que "continuaron su relación con él después", y asegura que Clinton se encuentra en el primero.
Ureña critica la estrategia de la Administración del presidente, Donald Trump, para la publicación de los archivos, asegurando que la Casa Blanca usa la imagen de Clinton para ocultar una verdad que no quieren que salga a la luz. "Pueden publicar todas las fotos granuladas de más de 20 años que quieran, pero este asunto no va de Bill Clinton. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará", ha añadido Ureña en su mensaje publicado en su cuenta de X.
El expresidente también sale acompañado de la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, declarada culpable de prostitución infantil y trata de personas, así como más celebridades como el actor Kevin Spacey.
Michael Jackson y Diana Ross
El 'rey del pop', Michael Jackson, aparece en dos archivos. En uno de ellos posa de forma individual con Epstein, lo que podría ser una muestra de amistad entre ambos, pero que no implica ninguna culpabilidad por parte del artista.
De hecho, en varios de los archivos ni siquiera aparece Epstein, sino que son fotografías que él tenía en su poder, muchas de ellas porque se habían realizado en sus propiedades.
La investigación contra Epstein se inició en 2005 a raíz de la denuncia de los padres de una menor. En 2008, fue condenado por primera vez por "solicitar prostitución" a menores, y le sentenciaron a 18 meses de cárcel. Con el tiempo se fueron sumando las denuncias y evidencias contra él y su socia, Ghislaine Maxwell, por organizar una red de tráfico sexual y prostitución que incluía a menores, supuestamente para hombres conocidos y poderosos.
Otros famosos
La nueva serie de archivos se suma a la ya publicada este jueves. Fueron cinco nuevas fotografías donde aparecen con Epstein el filósofo Noam Chomsky y el magnate Bill Gates. La semana anterior, los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes, entre las que destacan las del presidente, Donald Trump, posando junto a varias mujeres.
Las autoridades han subrayado que la naturaleza sensible del caso ha obligado a revisar y censurar cada documento para proteger información privada y la identidad de las víctimas. Por ello, expertos y observadores advierten que la publicación íntegra de los archivos podría no aportar nuevos elementos sustanciales sobre la red de relaciones de Epstein, quien se suicidó en prisión, según las autoridades, tras ser condenado por abuso sexual y prostitución de menores.
El Departamento de Justicia ha activado un portal web para consultar los archivos de la investigación, que también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara de Representantes.
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó, con apoyo de los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano, la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que daba 30 días al Departamento de Justicia para que los publicara. Cada documento tiene que ser examinado y censurado para ocultar información sensible y proteger la identidad de las víctimas.