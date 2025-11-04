Don Hernando saca los colores a Irene en 'Valle Salvaje': "Gánese el corazón de Leonardo"

Irene y Leonardo se han vuelto a ver involucrados en un momento incómodo, la invitación obligada de don Hernando de acompañarlos a un compromiso familiar y así poder presentar a la Gálvez de Aguirre como la prometida de su hijo ante toda la sociedad. Un viaje al que el capaz de la finca de Valle Salvaje se niega a hacer acompañado de su amiga, pues él sigue queriendo a Bárbara. Sin embargo, el marqués de Guzmán se ha dado cuenta que la hija de José Luis siente algo más hacia su amigo, confirmando así lo que su mujer le había dicho. El consejero del rey ha aprovechado esto para intentar convencerla de ganarse el corazón de Leonardo. ¿Quieres saber cómo ha sido el momento? ¡Te contamos todos los detalles!

Don Hernando saca los colores a Irene

Don Hernando ha hecho llamar a Irene para merendar con ella, y aunque la joven no está muy dispuesta, finalmente acude la cita. La llamada del marqués tiene que ver con la invitación que deben ir y Leonardo se niega: "Ayer mi hijo puso el grito en el cielo cuando comenté el viaje que vamos a emprender nosotros tres. Me parece un disparate que continúe en sus trece. Yo pensé que era una oportunidad magnífica", empieza diciendo, pero la Gálvez de Aguirre le interrumpe, pidiéndole no hablar de eso, pues ella tampoco quiere ir: "Está forzando que le acompañemos a viaje igual que está forzando nuestros sentimientos".

La negativa de la joven sorprende a don Hernando, pues cree que a Irene no le costaría tanto forzar sus sentimientos. La hija de don José Luis le extraña el comentario del marqués de Guzmán, y le pregunta qué ha querido decir con eso. "Mi mujer no tomó la decisión de casar con Leonardo por un arrebato. Si no por un motivo que usted desconoce y que yo he tenido a bien no airear hasta este momento", empieza explicándole el consejero del rey, que le dice que doña Amanda es muy observadora: "El motivo es cómo miraba usted a Leonardo".

Tras tal declaración, Irene se ruboriza y se le hace un nudo en la garganta, pero consigue decir que ella no le mira de ninguna forma y continúa defendiéndose. Sin embargo, don Hernando se ha dado cuenta de lo verdaderos sentimientos de la Gálvez de Aguirre hacia su hijo: "Mi mujer no se equivoca. Vio como miraba usted a Leonardo, y vio como le miraría en un futuro. Y también la posibilidad de que usted se enamorara de él, si es que no lo está ya", algo que Irene niega rotundamente.

Pero don Hernando sigue insistiendo y le da un consejo: "Hágame caso, gánese el corazón de mi hijo. Gánese a Leonardo y le auguro un futuro muy dichoso".